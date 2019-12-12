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Гент - Александрия: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

четверг, 12 декабря 2019, 12:45
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В четверг, 12 октября, в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы встретятся бельгийский "Гент" и украинская "Александрия". Встреча пройдет пройдет в Генте на стадионе "Гент Стэдиум". Онлайн-трансляция матча "Гент" - "Александрия" будет доступна на "Апострофе".

Начало матча в 22:00.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка бельгийский клуб. На победу "Гента" дается коэффициент 1,30, в то время как на успех "Александрии" можно поставить с коэффициентом свыше 11,00. Ничья оценивается коэффициентом 5,25.

В матче второго тура группового этапа "Александрия" играла против "Гента" во Львове. Встреча завершилась вничью - 1:1. Отметим, что бельгийцы уже обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы и ведут борьбу за первое место в группе, а вот "Александрия" шансов выйти в плей-офф уже не имеет.

Напомним, что в 5-м туре Лиги Европы "Александрия" проиграла "Вольфсбургу".

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