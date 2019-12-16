Где смотреть онлайн жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы: расписание трансляций

16 декабря в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/20. Смотреть онлайн жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

Прямую трансляцию жеребьевки можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Также мероприятие покажет российский телеканал "Матч ТВ".

Жеребьевка начнется в 14:00 по киевскому времени.

Из украинских клубов в турнире выступает донецкий "Шахтер", который перешел в Лигу Европы из Лиги чемпионов. "Горняки" попали в корзину с несеянными командами. Клубы из одной страны на стадии 1/16 финала будут разведены между собой.

Напомним, что "Динамо" не сумело преодолеть групповой турнир Лиги Европы. С подробностями можно ознакомиться здесь.