Где смотреть онлайн жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов: расписание трансляций

16 декабря в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Прямую трансляцию жеребьевки можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Кроме того, мероприятие покажет российский телеканал "Матч ТВ".

Жеребьевка начнется в 13:00 по киевскому времени.

Из украинских клубов на стадии группового этапа выступал донецкий "Шахтер", который вылетел в Лигу Европы.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 18, 19, 25 и 26 февраля, а ответные 10, 11, 17 и 18 марта.

Напомним, что киевское "Динамо" не сумело преодолеть групповой турнир Лиги Европы. С подробностями можно ознакомиться здесь.