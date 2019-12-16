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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

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Где смотреть онлайн жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов: расписание трансляций

понедельник, 16 декабря 2019, 09:12
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16 декабря в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Прямую трансляцию жеребьевки можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Кроме того, мероприятие покажет российский телеканал "Матч ТВ".

Жеребьевка начнется в 13:00 по киевскому времени.

Из украинских клубов на стадии группового этапа выступал донецкий "Шахтер", который вылетел в Лигу Европы.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 18, 19, 25 и 26 февраля, а ответные 10, 11, 17 и 18 марта.

Напомним, что киевское "Динамо" не сумело преодолеть групповой турнир Лиги Европы. С подробностями можно ознакомиться здесь.

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