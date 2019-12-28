Где смотреть онлайн Арсенал - Челси: расписание трансляций

В воскресенье, 29 декабря, состоится матч 20-го тура чемпионата Англии между лондонскими клубами "Арсенал" и "Челси". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Эмирейтс". Смотреть онлайн Арсенал - Челси.

Начало матча в 16:00.

Прямая трансляция противостояния между лондонскими коллективами пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Также встречу можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo, Okko и телеканале "Беларусь 5".

Обслужит матч арбитр Крейг Поусон. В качестве его ассистентов выступят Ли Беттс и Ричард Уэст. Резервный судья - Мартин Аткинсон.

После 19 туров "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 32 очка. "Арсенал" находится на 11-й позиции, имея в активе 24 очка.

Напомним, в матче 19-го тура "Челси" проиграл "святым". С подробностями можно ознакомиться здесь.