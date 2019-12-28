RU  UA  EN

суббота, 28 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

28 декабря

14:03
Со времен детского сада и до популярности: alyona alyona показала, как менялась ее внешность
12:54
Между Чехией и Россией вспыхнул громкий скандал из-за жертв СССР
12:35
Дочь Кузьмы Скрябина показала, как прошел ее девичник: фото
11:13
51-летняя Надежда Матвеева похвасталась стройной фигурой в бикини
10:16
Внезапно умер актер из сериала "Игра престолов": что известно
08:39
Путин в слезах: появилась забавная фотожаба на выплату Украине крупного долга
07:00
Салат Грибная поляна на Новый год: рецепт и советы приготовления
03:26
Пир во время чумы: в сети высмеяли пляски на корпоратива топ-пропагандистки Кремля
02:18
Бездомного Санту уносят копы: в России ярким видео передали "привет" Бэнкси
01:22
В России новогодний корпоратив перерос в массовое побоище: опубликовано видео

27 декабря

19:00
Кому безделушка, а кому за счастье: какие подарки дарят на Новый год и Рождество в странах мира
18:00
Шикарный ресторан отказался принять принца Гарри и Меган Маркл из-за строгих правил безопасности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Арсенал - Челси: расписание трансляций

суббота, 28 декабря 2019, 13:15
переглянути новину українською

В воскресенье, 29 декабря, состоится матч 20-го тура чемпионата Англии между лондонскими клубами "Арсенал" и "Челси". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Эмирейтс". Смотреть онлайн Арсенал - Челси.

Начало матча в 16:00.

Прямая трансляция противостояния между лондонскими коллективами пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Также встречу можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo, Okko и телеканале "Беларусь 5".

Обслужит матч арбитр Крейг Поусон. В качестве его ассистентов выступят Ли Беттс и Ричард Уэст. Резервный судья - Мартин Аткинсон.

После 19 туров "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 32 очка. "Арсенал" находится на 11-й позиции, имея в активе 24 очка.

Напомним, в матче 19-го тура "Челси" проиграл "святым". С подробностями можно ознакомиться здесь.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Арсенал - Челси: онлайн трансляция

Вулверхэмптон - Манчестер Сити - 3:2 Хроника матча, видео голов

Лестер - Ливерпуль - 0:4 Хроника матча, видео голов

Реал - Атлетик - 0:0 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: