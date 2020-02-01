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Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити: расписание трансляций

суббота, 01 февраля 2020, 22:52
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В воскресенье, 2 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Англии между лондонским "Тоттенхэм Хотспур" и "Манчестер Сити". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити.

Начало матча в 18:30.

Прямая трансляция противостояния между лондонским и манчестерским коллективами пройдет на телеканале "Сетанта Спорт Украина". Также встречу можно будет посмотреть на стримминговых сервисах Megogo, Okko и телеканале "Беларусь 5".

"Манчестер Сити" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав в 24 матчах 51 очко. "Тоттенхэм Хотспур" находится на 6-м месте. В его активе 34 очка. В матче первого круга в Манчестере команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Напомним, что "Манчестер Сити" прошел "дьяволов" и вышел в финал Кубка лиги.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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