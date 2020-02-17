Где смотреть онлайн Аталанта - Валенсия: расписание трансляций

В среду, 19 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся итальянская "Аталанта" и испанская "Валенсия". Поединок состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Смотрите прямую трансляцию игры Аталанта - Валенсия на "Апострофе".

Начало матча - в 22:00.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 2". Также встречу покажет российский "Матч! Футбол 1".

АТАЛАНТА - ВАЛЕНСИЯ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В предыдущем раунде турнира "Аталанта" стала второй в группе с английским "Манчестер Сити", донецким "Шахтером" и хорватским "Динамо". "Валенсия" заняла первое место в квартете с английским "Челси", нидерландским "Аяксом" и французским "Лиллем".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Малиновский принес "Аталанте" важнейшую победу в чемпионате Италии.