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Бенфика - Шахтер: прогноз букмекеров на матч 27 февраля

четверг, 27 февраля 2020, 09:55
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27 февраля в Лиссабоне состоится матч 1/16 финала Лиги Европы между португальской "Бенфикой" и донецким "Шахтером". Онлайн-трансляция матча Бенфика - Шахтер будет доступна на "Апострофе".

Игра начнется в 22:00 и пройдет на стадионе "Да Луш".

Фаворитом поединка по версии букмекеров является португальский клуб. На победу "Бенфики" предлагается коэффициент 1,83. Ничья оценивается коэффициентом 3,75. На успех "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 4,20.

В первом матче "Шахтер" обыграл "Бенфику" в Харькове со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что болельщиков "Бенфики" избили после матча с "Шахтером".

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