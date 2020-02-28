Бенфика - Шахтер: видео голов

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы лиссабонская "Бенфика" и донецкий "Шахтер" сыграли вничью со счетом 3:3. По сумме двух встреч в следующий раунд вышел украинский клуб.

БЕНФИКА Португалия - ШАХТЕР Украина - 3:3 (2:1) - первый матч - 1:2

Голы: Пицци (9), Диаш (36), Силва (47) - Диаш (12, автогол), Степаненко (49), Патрик (71)

"Бенфика": Влаходимос, Тавареш, Диаш, Ферро, Гримальдо, Вайгль, Таарабт, Силва, Шикинью (Сеферович, 67), Соуза (Винисиус, 79), Пицци (Жота, 79)

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо, Степаненко, Антонио, Тайсон (Коноплянка, 86), Патрик (Хочолава, 90+2), Марлос (Тете, 62), Мораес

ВИДЕО ГОЛОВ

1:0 - Пицци (9)

1:1 - Диаш (12, автогол)

2:1 - Диаш (36)

3:1 - Силва (47)

3:2 - Степаненко (49)

3:3 - Патрик (71)

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Бенфика" проиграла "Шахтеру" в Харькове.