Валенсия - Аталанта: прогноз букмекеров на матч 10 марта

10 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют испанская "Валенсия" и итальянская "Аталанта". Встреча пройдет в Валенсии на стадионе "Месталья". Онлайн-трансляция матча Валенсия - Аталанта будет доступна на "Апострофе".

Начало встречи в 22:00.

Букмекеры считают фаворитом поединка итальянский клуб. На победу "Аталанты" предлагается коэффициент 2,30. Ничья оценивается коэффициентом 3,75. На успех "Валенсии" можно поставить с коэффициентом 2,80.

В первом матче 1/8 финала "Аталанта" разгромила "Валенсию" со счетом 4:1.

ВАЛЕНСИЯ - АТАЛАНТА: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

"Аталанта" заняла второе место в группе С. Итальянцы встречались с "Манчестер Сити" (1:1, 1:5), "Шахтером" (1:2, 3:0) и загребским "Динамо" (0:4, 2:0). "Валенсия" финишировала на первой позиции в группе Н. "Летучие мыши" играли с "Челси" (1:0, 2:2), "Аяксом" (0:3, 1:0) и "Лиллем" (4:1, 1:1).

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Наполи" сыграл вничью с "Барселоной".