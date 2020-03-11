Валенсия - Аталанта: Видеообзор

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" на выезде обыграла "Валенсию" и вышла в четвертьфинал.

Победу итальянскому клубу принес 32-летний словенский полузащитник Йосип Иличич, который стал автором четырех забитых мячей. В составе "Валенсии" дублем отметился Кевин Гамейро, еще один гол на счету Феррана Торреса.

ВАЛЕНСИЯ - АТАЛАНТА: ВИДЕО ГОЛОВ

ВАЛЕНСИЯ - АТАЛАНТА - 3:4 (1:2) - первый матч - 1:4

Голы: Гамейро (21, 51), Торрес (67) - Иличич (3, 43, оба с пенальти, 71, 82)

"Валенсия": Силлессен, Васс, Диакаби (Гедеш, 46), Гайя, Кондогбиа, Коклен (Черышев, 74), Солер, Парехо, Ферран Торрес, Родриго (Флоренци, 79), Гамейро.

"Аталанта": Спортьелло, Хатебур, Паломино, Кальдара, Госенс, Гомес (Малиновский, 78), де Рон (Сапата, 45), Иличич, Фройлер, Пашалич (Тамез, 83), Гимшити.

Предупреждения: Коклен (33), Диакаби (42), Кондогбиа (58), Васс (64), Фройлер (85).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА