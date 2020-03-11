RU  UA  EN

среда, 11 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Новости

11 марта

07:38
Водитель не заметил: момент страшного ДТП с фурой в Днепре попал на видео
07:14
В Киеве неадекват с лопатой бросался под колеса авто: фото и видео с "героем"
07:09
Как закатать дома березовый сок: проверенный рецепт и советы Lime
06:59
В Украине могут объявить карантин из-за коронавируса: нардеп сделал тревожное заявление
06:39
Автобус с украинцами попал в жуткое ДТП в России, много погибших и пострадавших: фото
06:30
Гороскоп на 11 марта: Водолеям нужно использовать случайности, а Скорпионов ждут небольшие трудности
06:20
Украину накроют дожди: синоптики уточнили прогноз на 11 марта
05:05
Заливает нефтью: появилась меткая карикатура на "войну" Саудовской Аравии с Россией
03:24
Убийство известных бизнесменов с дочерью и внуком в Луганске: все подробности расправы
02:20
В оккупированном Крыму турист погиб страшной смертью, фото
01:17
Под Киевом у маршрутки на ходу отвалилось колесо и выкатилось на встречку: момент попал на видео
00:37
Наступит не по календарю: синоптики рассказали, какая погода в Украине будет летом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Валенсия - Аталанта: Видеообзор

среда, 11 марта 2020, 07:05
переглянути новину українською

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" на выезде обыграла "Валенсию" и вышла в четвертьфинал.

Победу итальянскому клубу принес 32-летний словенский полузащитник Йосип Иличич, который стал автором четырех забитых мячей. В составе "Валенсии" дублем отметился Кевин Гамейро, еще один гол на счету Феррана Торреса.

ВАЛЕНСИЯ - АТАЛАНТА: ВИДЕО ГОЛОВ

ВАЛЕНСИЯ - АТАЛАНТА - 3:4 (1:2) - первый матч - 1:4

Голы: Гамейро (21, 51), Торрес (67) - Иличич (3, 43, оба с пенальти, 71, 82)

"Валенсия": Силлессен, Васс, Диакаби (Гедеш, 46), Гайя, Кондогбиа, Коклен (Черышев, 74), Солер, Парехо, Ферран Торрес, Родриго (Флоренци, 79), Гамейро.

"Аталанта": Спортьелло, Хатебур, Паломино, Кальдара, Госенс, Гомес (Малиновский, 78), де Рон (Сапата, 45), Иличич, Фройлер, Пашалич (Тамез, 83), Гимшити.

Предупреждения: Коклен (33), Диакаби (42), Кондогбиа (58), Васс (64), Фройлер (85).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

РБ Лейпциг - Тоттенхэм Хотспур - 3:0 Хроника матча, видео голов

Валенсия - Аталанта - 3:4 Хроника матча, видео голов

Вольфсбург - Шахтер: онлайн трансляция

Ювентус - Интер - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: