В МОК сообщили примерную дату проведения Олимпиады-2020

Глава Координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по Олимпиаде-2020 в Токио Джон Коутс рассказал, когда могут состояться Игры, которые были перенесены из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

Слова Коутса приводит Yomiuri.

"Мы намерены определиться с ориентировочными датами проведения турнира в ближайшие четыре недели. Олимпиада может пройти в период с середины июля по первую половину августа 2021 года", - сказал Коутс.

Напомним, Олимпийские игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка коронавируса COVID-19. По состоянию на сегодняшний день во всем мире болезнью заразились более 500 тысяч человек. Число погибших превысило 22 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что российская спортсменка и политик сделала скандальное заявление о переносе Олимпиады-2020.