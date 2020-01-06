RU  UA  EN

понедельник, 6 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

6 января

20:40
Американская футболистка забила гол на шестом месяце беременности: опубликовано видео
19:37
Где смотреть онлайн Наполи - Интер: расписание трансляций
19:00
Рождественский чек-лист: сколько блюд должно быть на столе и о каких традициях стоит помнить
18:10
Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити: расписание трансляций
16:20
Основной защитник "Динамо" близок к уходу из команды
15:52
Золотой глобус-2020: самые причудливые наряды звезд, о которых будут говорить всю неделю
15:15
Легенда "Динамо" назначен главным тренером европейского клуба
14:31
Ольга Сумская раскрыла секрет приготовления самой вкусной кутьи: все дело в необычном ингредиенте
14:25
Легионер "Динамо" рассказал о финансовых проблемах клуба
13:29
Свитолина опозорилась в первом матче года
13:08
Олег Винник и Александр Пономарев перепели знаменитую колядку: видео
12:08
Российский телеканал запутал болельщиков, показав повтор финала чемпионата мира по хоккею: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украина готова отправить сотни спасателей в Австралию: сколько могут длиться пожары

понедельник, 06 января 2020, 22:32
переглянути новину українською

Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей ГСЧС для помощи в тушении лесных пожаров.

Об этом сообщает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Правительство Украины сообщило австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС. Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете", - отметил политик.

Как пишет издание ВВС, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предупредил, что лесные пожары в стране могут продолжаться еще несколько месяцев. Он также анонсировал создание агентства, которое будет оказывать помощь людям, потерявшим дома и работу из-за пожаров.

Как сообщал "Апостроф", украинские политики и звезды призвали граждан помочь в борьбе с масштабными лесными пожарам в Австралии.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Претензии Путина на юг Украины совершенно неприемлемы - американский генерал

Как встречали Новый Год в других странах: яркие фото из разных уголков Земли

Трамп ведет Америку к одному результату, пострадают все - Майкл Виллард

Кто переплюнул Трампа: 19 уроков для всего мира в 2019 году

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: