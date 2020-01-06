Украина готова отправить сотни спасателей в Австралию: сколько могут длиться пожары

Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей ГСЧС для помощи в тушении лесных пожаров.

Об этом сообщает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Правительство Украины сообщило австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС. Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете", - отметил политик.

Как пишет издание ВВС, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон предупредил, что лесные пожары в стране могут продолжаться еще несколько месяцев. Он также анонсировал создание агентства, которое будет оказывать помощь людям, потерявшим дома и работу из-за пожаров.

Как сообщал "Апостроф", украинские политики и звезды призвали граждан помочь в борьбе с масштабными лесными пожарам в Австралии.