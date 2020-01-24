Китай задействовал армию для борьбы с коронавирусом: очевидцы опубликовали видео

В сети появились свежие видео из Китая, там приняли неожиданное решение для борьбы с коронавирусом 2019-nCoV в Ухане.

Об этом сообщили по Центральному телевидению Китая.

Центральный военный совет Китая принял решение об официальном задействовании армии (НОАК) для борьбы с вирусом.

Также в карантинированный город отправлены 40 военных врачей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что смертельный коронавирус мог зародиться в лаборатории китайского города Ухань, которая имеет статус высшего уровня биологической угрозы. Здесь изучают наиболее опасные патогены в мире.

Напомним, что в китайском городе Ухань, где впервые зарегистрировали смертельно опасный коронавирус, инфицированный человек умер прямо в приемном отделении больницы.