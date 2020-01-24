RU  UA  EN

пятница, 24 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 января

15:45
Тина Кароль рассказала о резкой реакции сына на слухи о ее романе с Даном Баланом
15:20
Где смотреть онлайн Валенсия - Барселона: расписание трансляций
15:10
На Ким Кардашьян подали в суд за публикацию ее фото с мужем Канье Уэстом
15:02
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской индивидуальной гонки в Поклюке
14:47
Сергей Притула рассказал о письме скандального дуэта "Анна-Мария", которое получил после Нацотбора
14:27
Коронавирус в Китае: соцсети обсуждают фильм, сюжет которого очень похож на вспышку опасной болезни
14:23
Где смотреть одиночную смешанную эстафету Кубка мира по биатлону в Поклюке: расписание трансляций
13:43
Чемпион мира по автогонкам попал в жуткую аварию: видео
13:40
Кот так обожает бананы, что смотреть на его фото даже немного неловко - вот оно, райское наслаждение
13:14
Эминема раскритиковали за песню о теракте: рэпер объяснил, зачем шокировал публику
12:42
Из-за смертельного коронавируса отменили чемпионский бой украинца: что известно
12:36
Билли Айлиш выпустила новый клип, в котором сняла родного брата (видео)
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Китай задействовал армию для борьбы с коронавирусом: очевидцы опубликовали видео

пятница, 24 января 2020, 14:47
переглянути новину українською

В сети появились свежие видео из Китая, там приняли неожиданное решение для борьбы с коронавирусом 2019-nCoV в Ухане.

Об этом сообщили по Центральному телевидению Китая.

Центральный военный совет Китая принял решение об официальном задействовании армии (НОАК) для борьбы с вирусом.

Также в карантинированный город отправлены 40 военных врачей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что смертельный коронавирус мог зародиться в лаборатории китайского города Ухань, которая имеет статус высшего уровня биологической угрозы. Здесь изучают наиболее опасные патогены в мире.

Напомним, что в китайском городе Ухань, где впервые зарегистрировали смертельно опасный коронавирус, инфицированный человек умер прямо в приемном отделении больницы.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Коронавирус "шагает" по миру: уже почти 1000 зараженных - все подробности

Между Зеленским и Путиным возник "еврейский вопрос"

Новый смертельный вирус из Китая: как уберечься от болезни

Импичмент в США: финал для Трампа и западня для Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: