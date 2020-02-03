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В России пошли на жесткие меры из-за смертельного коронавируса из Китая

понедельник, 03 февраля 2020, 13:52
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В понедельник, 3 февраля, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России.

Об этом сообщает РБК.

Мишустин напомнил, что в соответствии с подписанным им 31 января постановлением правительства 2019-nCoV включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Кроме того, по словам Мишустина, им утвержден национальный план по борьбе с распространением инфекции на территории России.

"Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе изоляцию или карантин", - сказал Мишустин.

Премьер-министр заверил, что ситуация находится под контролем и в России есть все необходимые для борьбы c 2019-nCoV лекарства и достаточно средств защиты от вируса.

"Уже ограничено передвижение граждан из Китая через нашу границу. Больные, у которых выявлен опасный вирус, изолированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь", - отметил Мишустин.

Напомним, что по последним данным число случаев заболевания достигло 14 380 человек, а общее число погибших составило 304.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Германии коронавирус обнаружили у ребенка. Известно, что его отец, работник компании Webasto, ранее контактировал с инфицированной коронавирусом гражданкой Китая.

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