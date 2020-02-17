Шторм в Британии едва не уничтожил лайнер с пассажирами: видео жуткой посадки

В Британии мощный шторм Dennis едва не создал авиакатастрофу с пассажирским самолетом.

Видео опубликовали на YouTube-канале SpeedbirdTV.

Непогода в столице Лондоне сопровождалась сильным ветром. Это мешало лайнеру Airbus A380, который шел на посадку в аэропорту Хитроу.

На ролике видно, как шторм мешал воздушному судну. Из-за мощного ветра самолет испытал серьезные трудности с приземлением. Он буквально завис в воздухе и не мог сесть.

Через некоторое время лайнеру все же удалось приземлиться, но шторм выкатил его за пределы взлетно-посадочной полосы. Судя по видео, посадка не была травматичной.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Северную Европу обрушился мощный шторм Ciara, который принес разрушительные бедствия