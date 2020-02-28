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Корабль смерти: стало известно о первой жертве коронавируса из Британии

пятница, 28 февраля 2020, 18:19
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В министерстве здравоохранения Японии подтвердили смерть от коронавируса, который уже приближается к границам Украины, еще одного пассажира круизного лайнера Diamond Princess — гражданина Великобритании.

Об этом сообщает BBC.

В японском министерстве не называют ни возраста, ни имени умершего пассажира. Известно, что он стал первым британским гражданином, который умер от коронавируса нового типа и первый погибшим иностранцем с круизного лайнера.

В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что сообщение о смерти британца будет проверятся.

Напомним, что круизное судно, на котором зафиксированы случаи заражения коронавирусом, было помещено на карантин у Йокогамы в начале февраля 2020 года. По меньшей мере 621 человек на корабле заразился вирусом.

Умерший британец стал шестой жертвой коронавируса на круизном лайнере.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 14 февраля, с круизного лайнера Diamond Princess начали выпускать людей на сушу.

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