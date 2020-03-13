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Откуда завезли коронавирус в разные страны мира: опубликована детальная карта

пятница, 13 марта 2020, 16:40
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Фото: Фокус

В декабре 2019 года впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в китайском городе Ухань, а далее появились зараженные в других странах.

Об этом сообщают в Telegram-канале Maps&Data.

Известно, что 20 января жительница Уханя привезла вирус в Южную Корею, а 21 января мужчина из Китая привез болезнь в США.

В России инфекция впервые была выявлена 31 января у граждан, которые приехали также из Китая.

В Украине первый случай смертельной болезни обнаружили 3 марта. Коронавирус диагностировали у жителя Черновцов, который приехал с Италии.

Позже в стране зафиксировали еще два случая коронавируса.

Из-за массового распространения COVID-19 ВОЗ объявила пандемию.

Как сообщал "Апостроф", 13 марта в Украине умерла зараженная коронавирусом 71-летняя пенсионерка из Житомирской области.

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