Ветеран войны и противник России: названо имя нового главы Пентагона

Во вторник, 23 июля, Сенат Соединенных Штатов Америки проголосовал за Марка Эспера на пост главы Пентагона.

Об этом сообщает The New York Times.

"За" его кандидатуру голоса отдали 90 сенаторов, "против" – 8 политиков. Эспера поддержали сенаторы Республиканской и Демократической партий.

Отмечают, что пост главы Пентагона оставался вакантным в течение семи месяцев. Это самый длительный срок в истории, когда у американского оборонного ведомства не было руководителя.

Известно, что Эспер – ветеран войны с Ираком в 1990-1991 года. Он ушел в отставку в звании подполковника. Ранее работал в исследовательском центре "Наследие", в аппарате Сената и в коммерческих структурах. В ноябре 2017 года Эспер стал министром Армии США.

Во многих публичных заявлениях Эспер выступал против РФ. Так, комментируя кризис в Афганистане, он заявлял, что "власти США выбирают региональный подход к конфликту, отмечая важность обеспечения поддержки со стороны соседей, таких как Пакистан, и сдерживая других в действующих регионах игроков, таких как Россия и Иран, от того, чтобы они нанесли вред мирному процессу".

По его словам, американские силы в Сирии "в некоторой мере противостоят российскому влиянию на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии".

По Венесуэле Эспер придерживается мнения, что власть президента Николаса Мадуро во многом опирается на поддержку из-за рубежа, в частности, со стороны Кремля.

"Незаконный режим Мадуро зависит от финансовой и военной поддержки таких стран как Россия, Куба и Китай", – заявлял Эспер.

Он также высказывался по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), называя его бессмысленным без соблюдения со стороны России.

"ДРСМД принес нам немало пользы, но договор работает, только когда его соблюдают обе стороны... Россия не соблюдает условия", – сказал он на слушаниях в сенате.

Как сообщал "Апостроф", в Министерстве обороны США приняли решение о выделении Украине помощи в размере 250 миллионов долларов на нужды Вооруженных сил.