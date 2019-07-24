RU  UA  EN

среда, 24 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

24 июля

00:33
Приехало чучело из России: появилось видео с автохамом по пути на украинский курорт
00:02
ЦИК подсчитала почти 99% голосов: онлайн трансляция (обновляется)
00:01
Ветеран войны и противник России: названо имя нового главы Пентагона

23 июля

23:59
Туристов в Крыму избили ногами за отказ платить за фото: все попало на видео
23:36
Зеленский выбрал нового советника и назначил заместителя секретаря СНБО: что о них известно
23:28
КНДР захватила судно с российскими моряками: в сети вспомнили об Украине
23:09
Суперкрутой бой: украинский чемпион прокомментировал предстоящий поединок с россиянином
23:05
В Харькове раздетая женщина выбросилась из окна: видео с места ЧП
22:55
Вертолет со спецназом вылетел на избирательный округ на Донбассе: первые подробности и фото
22:38
Савченко устроила огненную акцию из-за провала на выборах: опубликовано фото
22:32
Истекали кровью: появился детальный рассказ о трагедии с бойцами ВСУ на Донбассе
22:20
Бывший игрок "Динамо", выступавший в России, вернулся в Украину
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Ветеран войны и противник России: названо имя нового главы Пентагона

среда, 24 июля 2019, 00:01
переглянути новину українською

Во вторник, 23 июля, Сенат Соединенных Штатов Америки проголосовал за Марка Эспера на пост главы Пентагона.

Об этом сообщает The New York Times.

"За" его кандидатуру голоса отдали 90 сенаторов, "против" – 8 политиков. Эспера поддержали сенаторы Республиканской и Демократической партий.

Отмечают, что пост главы Пентагона оставался вакантным в течение семи месяцев. Это самый длительный срок в истории, когда у американского оборонного ведомства не было руководителя.

Известно, что Эспер – ветеран войны с Ираком в 1990-1991 года. Он ушел в отставку в звании подполковника. Ранее работал в исследовательском центре "Наследие", в аппарате Сената и в коммерческих структурах. В ноябре 2017 года Эспер стал министром Армии США.

Во многих публичных заявлениях Эспер выступал против РФ. Так, комментируя кризис в Афганистане, он заявлял, что "власти США выбирают региональный подход к конфликту, отмечая важность обеспечения поддержки со стороны соседей, таких как Пакистан, и сдерживая других в действующих регионах игроков, таких как Россия и Иран, от того, чтобы они нанесли вред мирному процессу".

По его словам, американские силы в Сирии "в некоторой мере противостоят российскому влиянию на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии".

По Венесуэле Эспер придерживается мнения, что власть президента Николаса Мадуро во многом опирается на поддержку из-за рубежа, в частности, со стороны Кремля.

"Незаконный режим Мадуро зависит от финансовой и военной поддержки таких стран как Россия, Куба и Китай", – заявлял Эспер.

Он также высказывался по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), называя его бессмысленным без соблюдения со стороны России.

"ДРСМД принес нам немало пользы, но договор работает, только когда его соблюдают обе стороны... Россия не соблюдает условия", – сказал он на слушаниях в сенате.

Как сообщал "Апостроф", в Министерстве обороны США приняли решение о выделении Украине помощи в размере 250 миллионов долларов на нужды Вооруженных сил.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Военное вторжение в Венесуэлу: США думают, а Россия может потерять миллиарды

Был ли заговор: почему Трамп боится открыто "дружить" с Путиным

Венесуэла близка к войне: вмешательство США может стать фатальным - британский журналист

Переворот в Венесуэле: есть два выхода, но Путин не поможет

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: