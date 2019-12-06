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Смертельная стрельба на военной базе в США: новые данные о жертвах и пострадавших

пятница, 06 декабря 2019, 19:22
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В результате стрельбы на военной базе в США трое человек погибли, еще девять получили ранения в пятницу, 6 декабря.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ABC.

Отмечается, что один из погибших является подозреваемый в стрельбе. Кроме того, в больницу доставили девять раненых в результате инцидента. При этом, об их состоянии пока ничего неизвестно.

Как пишет издание, это уже второй инцидент со стрельбой на этой базе за неделю.

Добавим, что на базе служат 16 тысяч военных, а также работают 7,4 тысяч гражданских.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США произошла стрельба на военной базе на Гавайях.

Также в Забайкальском крае России военнослужащий срочной службы во время смены караула открыл огонь по сослуживцам: восемь солдат и офицеров были убиты.

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