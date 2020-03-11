Против Путина подали разгромный иск на сотни миллионов долларов по делу МН17

Кроме судебного процесса в Нидерландах по делу сбитого Boeing MH17, адвокат Джерри Скиннер подал отдельный иск от имени 40 семей родственников жертв в Европейский суд по правам человека против России и Владимира Путина.

Об этом сообщает DW.com.

Скиннер известен тем, что в свое время добился выплаты правительством Ливии компенсации за взрыв самолета в небе над шотландским Локерби.

"В обоих случаях люди погибли на высоте 30 тысяч футов, доказательства рассеяны на значительной территории. Многое в обоих случаях было за кулисами, тайно. Этим они очень похожи. Придется, наверное, заслушать многих свидетелей по каждому пункту, собрать все факты, займет много времени. Как и в Локерби, здесь есть много свидетельств. Отличается то, что шотландское правительство приобщило к уголовному процессу также и все остальное, что выдвигалось против ливийцев (включительно с гражданскими исками. - ред.). Вместо этого правительство Нидерландов отказалось приобщать к процессу гражданские иски, дипломатические процедуры, давление семей жертв. Это - исключительно уголовный судебный процесс в Нидерландах. Похоже, они не заинтересованы, чтобы кто-то объединялся для максимального давления на Россию, чтобы она сотрудничала, выдала обвиняемых, признала вину. Поэтому гражданские процессы и дипломатические процедуры идут отдельно. Это именно особенность нидерландского подхода", – рассказывает о процессе Скиннер.

По его мнению, на судебном процессе будут озвучены имена президента РФ Владимира Путина и его ближайших советников, которые поддерживали связь с боевиками.

"Не думаю, что мы узнаем много. Но по моему личному мнению, такое мощное и высокотехнологичное оружие не могло покинуть территорию Российской Федерации, если бы это не было бы санкционировано на самом высоком уровне. Все произошло именно так, как это произошло. Именно потому, что Путин дал на это разрешение. Об этом можно говорить с уверенностью", – отмечает адвокат.

Напомним, 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области потерпел крушение пассажирский Boeing 777 рейса МН17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, в результате чего погибли все 298 человек.

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа объявила промежуточные итоги расследования: пассажирский лайнер был сбит из комплекса "Бук", привезенного из Российской Федерации, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам.

Установлено, что после крушения самолета орудие вернули в Россию. Версии о причастности украинских военных к катастрофе следователи отвергли. Вскоре выяснилось, что "Бук" привезли на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада Вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа в Нидерландах объявила подозрения четырем причастным к катастрофе рейса MH17 - экс-"министру обороны" ДНР Игорю Гиркину, экс-"главе разведки" ДНР Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона "ГРУ" ДНР Леониду Харченко.

Российская Федерация все обвинения в свой адрес называет голословными и заверяет, что доказательств вины ее военных в крушении Boeing 777 на Донбассе нет, ответственность за трагедию она возлагает на Украину.

Как ранее сообщал "Апостроф", 9 марта в Гааге начался судебный процесс по делу сбитого Boeing MH17, на котором будут рассматриваться обвинения в адрес четырех подозреваемых.