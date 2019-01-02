Обрушение моста в Москве: появилось видео, снятое в эпицентре ЧП

Появилось видео обрушения деревянного моста в Москве, которое случилось во вторник, 1 января.

Кадры опубликованы в Twitter.

Как отмечается, пострадали пять человек. На сайте мэрии говорится, что за помощью обратились 13 человек, тяжелых травм никто из них не получил.

Пострадавшим от падения моста в новогоднюю ночь в Москве выплатят компенсации до 500 тысяч рублей, в то время как жертвам обрушения дома в Магнитогорске заплатят всего по 100 тысяч.

Ракурс с обрушившегося моста pic.twitter.com/oaBj9wGvxT — Mikhail Golub (@golub) 1 января 2019 г.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в российском Магнитогорске из-под завалов рухнувшего дома вытащили живым 11-месячного ребенка, который пролежал там более суток.. Кроме того, в центре российского Магнитогорска, недалеко от места взрыва в жилом доме, взорвалась пассажирская маршрутка.