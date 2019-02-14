Под завалами могут быть люди: новые данные по смертельному взрыву дома в России

Под завалами дома в Красноярске, в котором прогремел взрыв газа, могут оставаться выжившие.

Об этом сообщает телеграм-канал 360tv, ссылаясь на данные спасателей.

"Спасатели сообщили, что, судя по поведению собак, под обломками есть еще люди, поиски продолжаются. До сих пор не найден владелец дома", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что из-под завалов на месте обрушения дома достали живого пса по кличке Арчи.

Жители дома также рассказали, что поздно возвращались домой и по пути заехали в магазин. Это их и спасло.

Следком РФ после взрыва возбудил дело по статье "Причинении смерти по неосторожности". Количество погибших и пострадавших устанавливается.

Как сообщал "Апостроф", утром 31 декабря в жилом 10-этажном доме в российском Магнитогорске произошел взрыв, предположительно газа, в результате чего секция дома обвалилась. Погибли 39 человек.

14 января в российском городе Шахты произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Погибли 5 человек.