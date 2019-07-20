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В России арестовали мошенника, который "нагрелся" на крупном военном заводе: фото

суббота, 20 июля 2019, 10:56
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Фото: Коммерсантъ

В России арестовали владельца завода ООО "ВИП-Стройинжиниринг" Сергея Дегтярева, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве, связанного с заводом по производству мощного ракетного оружия.

Об этом сообщает Коммерсантъ.

Так, речь идет о мошенничестве во время строительства объектов АО "Нижегородский завод 70-летия Победы", которое производит элементы зенитных ракетных систем С-400, С-500 и "Витязь", а также радиолокационные комплексы.

Уточняется, что предполагаемый ущерб от аферы превысил 250 млн руб. Отмечается, что Дегтярев был ранее судим за хищения при строительстве объектов космодрома "Восточный".

Известно, что владелец завода пробудет в СИЗО до 8 сентября включительно.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России задержали заместителя председателя правления Пенсионного фонда.

Также в России в здании Совета Федерации арестовали топ-чиновника сенатора Рауфа Арашукова.

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