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Все пройдет: российский музыкант спел мощную песню про мертвого Путина и вторжение в Украину

суббота, 03 августа 2019, 10:35
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Вокалист российской группы "Порнофильмы" Владимир Котляров записал песню под названием "Все пройдет", посвященную путинскому режиму и недавним событиям в России.

Соответствующее видео он опубликовал на канале группы в Youtube.

"Последние пару недель переполняют такие эмоции и столько слов хочется сказать, что и не понимаешь, с чего же начать. В который раз выразить удивление от того, что люди, которых мы и так давно считали подлецами, оказались еще подлее?", – пишет Котляров.

В комментарии к записи Котляров упомянул кровавое подавление протестов в Москве и подчеркнул, что он не считает себя вправе призывать или отговаривать россиян от участия в митингах, однако призвал сделать этот выбор самостоятельно.

"Перемены наступают, лишь когда люди хотят этого искренно, и готовы тратить на это свое время, силы и в том числе рисковать своей жизнью, а не выходят по чьей-то указке", – отмечает музыкант.

"Иногда мне становится страшно от мыслей, что это никогда не закончится: нечисть никогда не покинет административных кабинетов, большей части населения нет до этого дела, оно просто пытается как-то выжить. Но все-таки важно помнить - не бывает ничего вечного: и режимы меняются, и диктаторы умирают, как и все люди, и вслед за самыми смутными временами всегда наступает оттепель. А значит, как бы нам всем сейчас не было ху*во и страшно за наше будущее, необходимо помнить и верить - когда-нибудь это точно пройдет", – считает Котляров.

Видео содержит нецензурную лексику.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Москве (Российская Федерация) на митинге "За честные выборы" в поддержку независимых кандидатов на выборах в городскую думу скандировали знаменитую кричалку о президенте Российской Федерации Владимире Путине.

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