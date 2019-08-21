В ожидании обмена? Появились важные данные о судьбе украинских политзаключенных в России

Московское СИЗО "Лефортово", где находятся украинские моряки, захваченные в Керченском проливе, приняло посылки для еще трех политзаключенных из Украины – Романа Сущенко, Евгения Панова и Алексея Сизоновича.

Об этом в Facebook сообщила российская правозащитница Виктория Ивлева.

"На Романа Сущенко, Алексея Ивановича Сизоновича и ещё одного украинского политзека сегодня были сделаны передачи в СИЗО Лефортово. Это колбаса сырокопченая, сыр, молоко, творог, масло, огурцы, орехи, зеленый лук, сигареты (Панов only), шоколад, яблоки, семга слабосоленая, лимоны, кофе", – пишет Ивлева.

Кроме того, "Крым.Реалии" сообщили, что кроме Сущенко и Сизоновича, посылку получил Панов.

Ивлева не утверждает, что эти люди находятся в СИЗО, но точно сообщает, что эти передачи весом по шесть с половиной килограмм были приняты в "Лефортово".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в одно СИЗО с моряками могут также находиться пятеро известных украинских политзаключенных – Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко, Павел Гриб и Николай Карпюк. Их перевод в "Лефортово" может свидетельствовать о подготовке обмена.

Кроме того, 21 августа российские силовики отпустили из-под стражи украинского политзаключенного Романа Терновского, которого осудили в РФ за участие в "Правом секторе".