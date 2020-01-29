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В Беларуси людей увезли в больницу с подозрением на коронавирус: фото

среда, 29 января 2020, 16:43
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В Могилеве (Беларусь) экстренно госпитализировали двух человек, у которых заподозрили смертельно опасный коронавирус, который по данным на среду, 29 января, в Китае убил 132 человека.

Об этом сообщается в Telegram-канале "NEXTA", где публикуется фото с места ЧП.

Известно, что в могилевской поликлинике №4 появились люди в костюмах биозащиты и забрали двух пациентов прямо из здания медучреждения. Заболевшие недавно вернулись в Беларусь из Китая.

Как сообщалось, опасный коронавирус из Китая, который добрался уже и до России, 22 января уложил на больничную койку двух человек в Санкт-Петербурге.Оба мужчины прилетели в аэропорт Пулково из Китая.

Также 25 января в Москве из отеля госпитализировали семерых граждан Китая с подозрением на заражение коронавирусом.

Кроме того, в сети поделились пугающими фото и видео с больными, у которых заподозрили коронавирус в России.

Подробнее о вирусе читайте в материале "Апострофа": Коронавирус, но не тот: дошел ли "убийца" из Китая до Украины и как спастись.

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