Кто это сделал? Сеть взорвало видео с реакцией беларусов на портрет Лукашенко в лифте

В сети бурно отреагировали на эксперимент с реакцией беларусов на портрет президента Александра Лукашенко в лифте одной из минских многоэтажек.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале.

На кадрах можно увидеть реакцию жителей дома, которые заходят в лифт, на одной из стен которого повесили портрет президента.

Одни из участников эксперимента улыбались такому соседству, другие, наоборот, серьезно отнеслись к картине на стене лифта. Больше всех появление снимка с Лукашенко в рамке удивило детей. Некоторых из них очень интересовало, неужели лифт, это место, где вешают картины. Одного из жителей больше всего заинтересовало, кто тот герой, который повесил портрет в лифте.

В сети бурно отреагировали на этот видео-пранк.

Как сообщал "Апостроф", ранее в лифте одного из украинских телеканалов заметили портрет президента Владимира Зеленского.

Также в сети активно обсуждали видео-пранк, на котором жители России катаются в лифте с огромным портретом президента РФ Владимира Путина.