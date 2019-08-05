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Мощный теракт в Египте: появились новые данные по погибшим

понедельник, 05 августа 2019, 23:59
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В столице Египта, Каире, в результате столкновения нескольких автомобилей и последовавшего взрыва погибло 20 человек: подозревается теракт.

Об этом сообщает министерство внутренних дел Египта, передает The Guardian.

"Количество погибших в результате взрыва после столкновения нескольких автомобилей в центре Каира возросло до двадцати. 47 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве уточнили, что один автомобиль перевозил взрывчатку. По данным правоохранителей, его заминировала экстремистская группировка "Хазм" (Hasm), которая ранее неоднократно заявляла о нападениях на полицейских и чиновников.

Как сообщал "Апостроф", 3 августа в США (штат Техас, Эль-Пасо) произошла стрельба в супермаркете Walmart, в результате чего ранены по меньшей мере 18 человек и как минимум 10 погибли.

Также напомним, 4 августа в американском городе Дейтон, штат Огайо, произошла еще одна кровавая стрельба в баре, вследствие которой 10 человек погибли, еще 16 получили ранения.

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