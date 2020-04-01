Кредитные каникулы от украинских банков: вопрос имиджа и филантропия

Пока украинское правительство лишь "перераспределяет" средства из одной сферы в другую для борьбы с пандемией, в частности, забирая их у и так небогатых учителей (что потом будет угрожать пандемией отсутствия квалифицированных кадров), и закупая иностранные экспресс-тесты на коронавирус вместо продвижения отечественных, "просыпается" корпоративный сектор. Он, в свою очередь, не занимается бездумным переливанием средств, а понимает, что потери от пандемии несут все. Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян.

Если средства правильно перераспределить, то потери для каждого не будут такими большими: в отличие от правительства, корпоративный сектор понимает, что для того, чтобы самому выжить, надо дать жить другим, надо затянуть свои "пояса" и немного пожертвовать собственными интересами, а не только давать советы другим, как это делать.

Конечно, в мире банковская система, как основа кровеносной системы финансов, первой поняла, что не надо тянуть канат только на себя, и пыталась услышать другую сторону. Поэтому большая социальная "активность" мировых банков началась неделю-две назад. В частности, резонансно пролетела новость о введении кредитных каникул сроком от 3-х до 6-ти месяцев.

На отечественном рынке определенные правильные шаги начинаются сейчас. Можно уже говорить об определенном укреплении основных элементов социальной ответственности в украинском бизнесе, и, в частности, в банковском секторе.

Следуя ведущим практикам европейских стран и понимая, что если стоять на своем, то проигрывают все стороны, ряд украинских банков вводит аналогичные кредитные каникулы для отечественного бизнеса, заботясь о людях (и, разумеется, о себе тоже).

Соответственно, находясь пока в стабильном состоянии, банковская сфера демонстрирует "человеческое лицо" и открытость к диалогу: банки чувствуют себя хорошо (на фоне снижения учетной ставки до 10% и пока стабильной гривны) и могут позволить такое себе. Такие практики позволят удержать клиентов, не увеличивать количество неработающих кредитов, а клиентам - пережить сложные времена. То есть выигрывают обе стороны.

В свою очередь, банки сейчас заинтересованы в расширении портфеля своих услуг, в частности, активно восстанавливают потребительское кредитование, которое значительно "просело" после событий 2008 года. Сейчас лидерами в этой сфере являются ПриватБанк и Альфа-Банк, но и другие банки пытаются завоевать лояльность клиентов. Поэтому сейчас украинские банки не такие "страшные" организации, как 10 лет назад.

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Более того, банки начинают предлагать кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса, который пострадал от коронавируса (только вот, как выделить тот бизнес?). Это и неудивительно, учитывая, что на 1 февраля 2020 года процент неработающих кредитов составил 65,5%, при этом среди физических лиц - 48,7%, а среди юридических - 69,3% (142,9 млрд грн против, соответственно, 902,6 млрд грн). Опасаясь увеличения этих показателей, банки предлагают такие каникулы.

Анализируя предложения, можно даже заметить определенную новую сферу конкуренции банков в мероприятиях кредитных каникул, которые они рекламируют: у кого-то предлагаются более мягкие условия, у кого-то - кардинальные. В частности, предлагаются отсрочки платежей по процентам и основному обязательству, реструктуризация выплат. Некоторые банки будут идти навстречу только добросовестным клиентам, а некоторые - готовы рассматривать и договариваться о просроченной задолженности и по кредитам, которые не были погашены вовремя. Все понимают, что в будущем клиент может перейти к более "человеческому" банку.

Однако, как всегда, может быть и определенная ложка дегтя.

Во-первых, в других странах банки пока не понимают, как классифицировать отсрочки по таким кредитам, которые составляют более 90 дней - теоретически, любые неоплаченные кредиты в течение 90 дней должны классифицироваться как "неработающие кредиты". Это может на нормативном уровне "статистически" испортить имидж банков.

Во-вторых, в отличие от украинских реалий, зарубежные банки сейчас уделяют внимание не только бизнесу, но и обычным физическим лицам. Например, ситуации по кредитам на квартиру.

В-третьих, дополнительное время, необходимое для погашения займа, может привести к "набегающим" дополнительным процентным расходам в более поздний период. То есть кредитные каникулы могут быть привлекательными в краткосрочной перспективе (когда нет денег), но менее привлекательными в долгосрочной перспективе.

Поскольку у украинских банков будут разные подходы к "пониманию" кредитных каникул, то условия такой услуги должны быть обязательно оговорены с банком. Потому, в зависимости от условий, банки могут потом отыграть свои проценты. Только детальный анализ условий и диалог с банком поможет выявить подводные камни, если они есть (все-таки есть надежда, что такие "камни" не будут "поголовными").

В результате, мы посмотрим, чем это закончится в Украине – пиаром или действительно добрыми делами банковского сектора.