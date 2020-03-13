Блеск и нищета украинских финансов: какое наследство досталось новому главе Минфина

Новое правительство Украины, которое было назначено в начале марта, получило непростое наследство от своих предшественников. Особое беспокойство вызывает состояние экономики, прежде всего, в контексте возможного глобального финансового кризиса вследствие распространения смертельного коронавируса и обвала на мировых рынках. "Апостроф" выяснял, с какими вызовами предстоит столкнуться экономическому блоку нового Кабинета министров и какова в этом "заслуга" ушедшей в отставку команды.

В Украине сменилось правительство. Несмотря на то, что некоторые министры сохранили свои посты, следует говорить именно о перезагрузке Кабинета министров. Во-первых, потому что в отставку ушел премьер Алексей Гончарук. Кроме того, в новой команде не осталось никого из экономического блока прошлого состава Кабмина. Некоторые министры, в частности, экономической политики, энергетики, аграрной политики до сих пор не назначены (Кабмин назначил исполняющих обязанности глав ведомств из числа заместителей). Но уже есть министр финансов – им стал Игорь Уманский, который в разгар мирового финансового кризиса 2008-2009 годов работал в правительстве Юлии Тимошенко сперва первым замминистра финансов, а затем, на той же должности, уже в статусе и.о. главы ведомства.

И, очень возможно, приобретенный в те годы опыт ему скоро понадобится: как писал "Апостроф", из-за распространения коронавируса мировой экономике грозит финансовый кризис, а глобальные рецессии Украина, как показывает предшествующий опыт, переживает не очень успешно.

Но, даже если рецессии в ближайшее время не будет, вызовов, с которыми придется столкнуться правительству и конкретно министру финансов, хватает и без этого.

Предшественницей Уманского на посту главы Минфина была Оксана Маркарова. В марте 2015 года она пришла из частного сектора на должность замминистра финансов, а в 2018 году возглавила ведомство, сначала в качестве и.о., а затем и полноправного министра. Эту должность она занимала до 4 марта 2020 года.

В день своей отставки Маркарова публично отчиталась о проделанной работе, и, если исходить из сказанного, то ее преемнику совершенно не о чем беспокоиться – все настолько хорошо, что главное теперь не сделать хуже.

Что ж, хуже сделать можно всегда, но очевидно и то, что никакого "покращення" от министра финансов Маркаровой попросту нет.

Головокружение от "успехов"

Итак, по порядку.

Первое, что ставит себе в заслугу Оксана Маркарова (скромно прикрываясь обезличенным местоимением "мы"), - это обеспеченный ее усилиями устойчивый рост.

Рост в последние несколько лет действительно был (2,3% - в 2016 году, 2,5% - в 2017-м, 3,3% - в 2018-м), и он произошел после ужасного падения в 2014-2015 годах. Однако "устойчивым" его язык не поворачивается назвать, и уж тем более стремительным. Отправленное 4 марта в отставку правительство Алексея Гончарука ставило целью выход на рост на 40% в течение пяти лет, но в 2019 году ВВП, по предварительным данным, вырост на 3,2-3,3%. При этом в четвертом квартале рост составил всего 1,5%, а в январе 2020 года - впервые за 49 месяцев - зафиксировано падение - на 0,5%. На самом деле, это и есть главный индикатор "эффективности" работы правительства и, прежде всего, его финансово-экономического блока.

Карикатура Олега Смаля под названием "Кризис"Фото: unian

Для того чтобы в полной мере осознать масштаб "успехов" ушедшего в небытие правительства, стоит внимательнее присмотреться к ситуации в промышленности. А она в буквальном смысле слова гибнет. В 2019 году промышленное производство в Украине сократилось на 1,8%, при этом основное падение пришлось на последние месяцы: в ноябре оно составило 7,5%, а в декабре – 8,3% (к соответствующему месяцу предыдущего года). Страдают, прежде всего, перерабатывающие отрасли (общее падение за минувший год превысило 3%). Металлургия, машиностроение упали более чем на 10%, а в фармацевтическая отрасль – более чем на 14%. В 2020 году тенденция спада в промышленности сохранилась – в январе промпроизводство упало на 5,1% к январю 2019 года.

Доходный долг

Но вернемся к самопровозглашенным "успехам" Оксаны Маркаровой. Среди них, в частности, грамотная долговая политика. По словам бывшего министра финансов, ее команда разработала стратегию управления долгом, которая, помимо прочего, позволила снизить стоимость заимствований.

Что ж, нужно честно сказать, что к концу 2019 года доходность гривневых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) упала в среднем до 10%. Однако до этого она была на гораздо более высоком уровне, иногда доходя почти до 20% годовых, а это - тяжкое бремя для бюджета. Более того, уже в феврале 2020 года спрос на ОВГЗ начал падать, не в последнюю очередь, потому что инвесторам не очень интересны украинские облигации сами по себе – они хороши именно тем, что позволяют на них неплохо заработать. И поэтому доходность по нашим бумагам в последнее время снова начала расти. При этом после года дорогой гривны, которая угробила украинский экспорт и обвалила таможенные доходы бюджета, не принеся при этом снижения потребительских цен, валютный курс рискует сорваться в пропасть из-за все того же снижения интереса к ОВГЗ, так как других ресурсов для поддержания гривны практически нет. Не говоря уже о том, что Украина абсолютно не готова к возможной мировой рецессии, которая еще больше подкосит нацвалюту.

И это уже не говоря о том, что по состоянию на 31 января 2020 года, согласно данным Минфина, государственный и гарантированный государством долг Украины составил 83,43 миллиарда долларов, или почти 2,1 триллиона гривен.

Таможня без доходов

Еще одно "достижение" команды бывшего главы Минфина, - реформа налоговой службы и таможни. По словам Оксаны Маркаровой, соответствующие ведомства возглавили люди "не из системы", выбранные по результатам прозрачных конкурсов.

Начнем с того, что назначенного в июле 2019 года главой Государственной таможенной службы Максима Нефедова сложно назвать человеком "не из системы", хотя бы потому, что к тому времени он уже более четырех лет работал на должности замминистра экономического развития и торговли.

Максима Нефедова (второй слева) сложно назвать человеком "не из системы"Фото: kmu.gov.ua

Но дело даже не в этом - "успешные" реформы в налоговой и таможенной службах привели к тому, что украинский бюджет в прошлом году не досчитался десятков миллиардов гривен, в результате чего в конце 2019 года был осуществлен неофициальный секвестр отечественных финансов. Общая дыра по налогам и сборам в 2019 году составила порядка 200 миллиардов гривен, а первые два месяца 2020 года уже принесли потери на 27 миллиардов гривен.

Неудивительно, что Максим Нефедов сегодня является одним из главных кандидатов "на вылет" вслед за "правительством реформаторов".

МВФ и другие

О "достижениях" и "успехах" команды Оксаны Маркаровой можно говорить еще долго, но вряд ли нужно. Напоследок, разве что стоит отметить сотрудничество с международными финансовыми партнерами, которое, разумеется, по словам экс-министра, также на высоте. "Лучшей" иллюстрацией такого сотрудничества является отсутствие программы финансирования со стороны Международного валютного фонда (МВФ). Несмотря на обнадеживающие заявления украинских властей, фонд не спешит утверждать новую трехлетнюю программу для нашей страны на 5,5 миллиарда долларов. А в условиях надвигающегося кризиса она бы, честно говоря, не помешала. Помимо прочего, именно на 2020 год запланированы пиковые выплаты по ранее сделанным внешним заимствованиям.

Но Украина не в состоянии грамотно распорядиться даже теми средствами, которые нашей стране выделяют в качестве займов международные кредитные институты. Так, например, кредиты Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) осваиваются на уровне 49%, а Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) – вообще до 30%.

По данным специалистов, по состоянию на январь 2020 года, Украиной не были использованы почти 7 миллиардов долларов таких средств. Зато украинские власти охотно занимают миллиарды на мировых рынках под высокие проценты.

Таким образом, новому правительству, особенно его экономическому блоку, придется очень нелегко, учитывая славное наследие "папаредников", ведь не зря новый Кабмин уже назвали "клубом самоубийц" - притом, до того, как призрак мировой рецессии обрел достаточно четкие очертания.