"Укрнафта" снова шантажирует государство: чего добивается Коломойский

Находящаяся под контролем олигарха Игоря Коломойского компания "Укрнафта" призывает правительство и президента предоставить ей льготы в связи с эпидемией коронавируса и падением цен на нефть. В противном случае, "Укрнафта" грозит остановить производство - но подобный шантаж применяется олигархом не впервые. В сути дела разбирался "Апостроф".

ПАО "Укрнафта", в котором украинское государство, по крайне мере, формально, является мажоритарным акционером, призывает украинское государство освободить компанию от уплаты рентных платежей до конца 2020 года или временно в пять раз снизить размер таких платежей для нефти и газового конденсата.

Об этом, согласно сообщению "Укрнафты", говорится в письме от 24 марта 2020 года исполняющего обязанности главы компании Олега Геза. Письмо направлено в адрес президента и правительства Украины.

Напомним, государству в лице НАК "Нафтогаз Украины" принадлежат в "Укрнафте" 50% плюс 1 акция, а 42% акций находятся в собственности структур близких к Игорю Коломойскому. При этом именно олигарх, фактически, контролирует "Укрнафту".

Такая двойственность ситуации проявляется достаточно часто. С одной стороны, "Укрнафта", когда ей это выгодно, ведет себя достаточно независимо, иногда откровенно нагло. Но, когда наступают тяжелые времена, как сейчас, тут же вспоминает, что государство – ее мажоритарный акционер.

Сейчас "Укрнафта" жалуется, что компания страдает от двух "сокрушительных факторов": падения спроса на нефтепродукты из-за пандемии коронавируса и рекордно низких цен на нефть в мире.

"Из-за ограничений на передвижения вследствие карантинных мероприятий компания ожидает сокращения потребления нефтепродуктов на уровне 15-20%. В то же время, цены на нефть марки Urals (российская эталонная марка, - "Апостроф") - главный индикатив для продажи нефти украинского происхождения - упали до уровня 19-23 долларов за баррель, что существенно ниже уровня полной себестоимости нефти "Укрнафты" с учетом рентной платы и других платежей в бюджет", - говорится в письме руководителя "Укрнафты".

Более того, отмечается в документе, ситуация усугубляется тем, что ранее "Укрнафта" накопила около 420 тысяч тонн нефти и конденсата, которые были добыты в период с декабря 2019 года по март 2020 года, и которые компания не смогла реализовать на государственных аукционах из-за того, что "устанавливаемые государством стартовые цены не соответствовали рыночному уровню и покупатели отказывались покупать сырье". При этом, рентные платежи за эти объемы сырья были уплачены по действующим на момент оплаты ценам, которые были значительно выше нынешних.

"Компания указывает на то, что реализация этого объема сырья по текущим низким ценам приведет к прямым финансовым потерям", - говорится в письме.

Учения на АЗС УкрнафтаФото: УНИАН

Это звучит несколько странно: сначала компания жалуется, что не смогла продать сырье, потому что цены были слишком высокие, а буквально следом заявляет, что цены стали слишком низкими. Ну, да ладно, бывало и не такое.

Дальше - больше. В сложившейся ситуации, производственная деятельность компании, резюмируют в "Укрнафте", становится убыточной, и ей грозят финансовый коллапс и остановка производства.

Здесь мы имеем дело с классическим шантажом, который так любит использовать "Укрнафта". Практически каждый год компания грозит остановить производство, если те или иные действия государственных органов идут в разрез с интересами ее фактического хозяина. Так, например, было в 2017 году, когда "Укрнафте" не продлевали лицензии на добычу газа на месторождениях в Сумской области из-за того, что компания задолжала крупную сумму по налоговым выплатам, при этом остановка добычи автоматически вела к прекращению газоснабжения целого ряда населенных пунктов в Сумской области.

Но выход из такого бедственного положения есть: "Укрнафта" предлагает правительству ввести "налоговые каникулы" по уплате рентных платежей до конца 2020 года – справедливости ради отметим, что просит она это не только для себя, но и для всех нефтегазодобывающих компаний. Как вариант предлагается на законодательном уровне временно снизить рентные ставки для нефти и газового конденсата с 31% до 6%.

Ну и, наконец, "Укрнафта" не исключает, что государство в лице "Нафтогаза" выкупит непроданные объемы нефти и конденсата по ценам несостоявшихся аукционов – то есть по ценам, существенно выше нынешних. При этом, "Укрнафта" апеллирует к тому, что это является обязанностью "Нафтогаза", которая предусмотрена отечественным законодательством.

Обычно в таких случаях говорят: "ни стыда, ни совести". Как уже было сказано выше, "Укрнафта" вспоминает о государстве как о своем главном акционере лишь в том случае, когда ей нужна от этого государства помощь. Да и то, делает это в форме шантажа и завуалированных угроз. Однако когда дела идут неплохо, угрозы компании в адрес государства становятся весьма прозрачными.

Проявляется это, в частности, в том, что "Укрнафта" регулярно судится с государством – напомним, своим главным акционером. Так, буквально на днях, Окружной административный суд Киева удовлетворил иск "Укрнафты" к Кабинету министров, отменив действие его постановления о размере дивидендов, которые компания должна была уплатить в госбюджет за 2018 год. В апреле 2019 года правительство своим постановлением увеличило норматив отчисления дивидендов в госбюджет с 75% до 90%, для компаний чья прибыль превышает 50 миллионов гривен. Прибыль "Укрнафты" за 2018 год составил 6,44 миллиарда гривен, соответственно, на выплату дивидендов она должна была направить 5,8 миллиарда гривен. Однако компания в своем иске ссылалась на неудовлетворительное финансовое состояние, в частности, на налоговый долг (9,14 миллиарда гривен) и убыток (11,16 миллиарда гривен), образовавшиеся в предыдущий период.

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск "Укрнафты" к Кабинету министровФото: pixabay.com

И, если судиться с государством "Укрнафта", похоже, считает своим долгом, то свои долги перед государством отдавать не спешит.

Как известно, в начале 2020 года "Укрнафта" подписала с "Нафтогазом" мировое соглашение в споре о 2 миллиардах кубометров газа, который "Укрнафта" добыла в 2016-2012 годах, и за который потребовала доплаты от своего мажоритарного акционера, подав на него в суд. При этом, пока продолжался спор, "Укрнафта", действуя по привычной схеме, накапливала долг по выплате налогов в госбюджет. В результате, на момент урегулирования спора общая налоговая задолженность "Укрнафты" с учетом штрафов и пени достигла порядка 30 миллиардов гривен. Вместе с тем, в рамках мирового соглашения "Укрнафта" как раз и получит 30 миллиардов гривен – 15 миллиардов гривен в качестве компенсации за те самые спорные 2 миллиарда кубометров газа, и еще почти столько же в виде предоплаты за газ, который компания будет добывать в будущем. компания все эти средства должна направить в госбюджет в качестве погашения налогового долга. То есть, иными словами, "Укрнафта" в очередной раз поимела государство.

И вот "Укрнафта" снова решила шантажировать государство. Нужно учитывать то, что "Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины – на ее долю приходится не менее 70% всей нефтедобычи страны. Кроме того, не следует забывать, что под контролем Игоря Коломойского находится единственный нефтеперерабатывающий завод в Украине – Кременчугский НПЗ ("Укртатнафта"), в связи с чем рычагов влияния у олигарха хватает.

Поэтому сейчас в связи с упомянутым письмом "Укрнафты" возникает логичный вопрос: как поведет себя государство – снова прогнется под Коломойского, или проявит принципиальность? Запасаемся попкорном и наблюдаем.