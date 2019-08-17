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Всемирный день бездомных животных и именины Дарьи: какой праздник 17 августа

Какие праздники отмечают 17 августа

суббота, 17 августа 2019, 08:00
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17 августа 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Дарьи и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Всемирный день бездомных животных

17 августа по всему миру отмечается День бездомных животных. Разумеется, эта дата не является праздником. Скорее ее установили, чтобы напомнить обществу о проблеме огромного количества животных, которые живут без крыши над головой.

Отмечают этот день во многих странах по инициативе Международного общества прав животных с 1992 года, это начинание поддержали зоозащитные организации многих уголков нашей планеты.

Главная цель "праздника" - заставить людей задуматься о судьбе бездомных котов и собак. Многие хотят взять домой питомца, но боятся или брезгуют брать его из приюта или со двора. Да, безусловно это может принести некоторые неудобства. Но зато такой поступок может спасти кому-то жизнь и подарить самого верного друга.

Также важно, чтобы специальные организации регулярно занимались стерилизацией уличных животных. И проверкой их здоровья. Отдельного внимания требует проблема питомцев, выброшенных на улицу собственными хозяевами по разным причинам. Такие животные редко могут адаптироваться к новой среде, их организм не готов к подобным условиям. Поэтому часто они погибают он голода, болезней, холода или же просто под колесами автомобилей.

Лучший вариант отметить этот день - помочь бездомным животным или даже завести себе друга. Если вы давно хотели питомца, сегодня отличный день, чтобы взять его домой. Присмотритесь к котам и собакам в вашем дворе, загляните в приют. Покормите и погладьте кого-то, кому это нужно. И, кто знает, может быть именно так вы найдете того, кто вас ищет.

Родились в этот день

Роберт де Ниро, американский киноактер, режиссер, продюсер, Шон Пенн, американский актер и режиссер, Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин), украинский певец, писатель, телеведущий, продюсер, актер, лидер группы "Скрябин", Тарья Турунен, финская рок-певица, пианистка и композитор, бывшая вокалистка группы Nightwish, Таисса Фармига, американская актриса.

Именины

Арина, Дарья, Евдокия, Ирина, Андрей, Денис, Иван, Ян, Дмитрий, Михаил, Клара.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: праздник

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