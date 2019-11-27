Мы хотим мира всем: сын Ротару отреагировал на скандал вокруг певицы

Певица София Ротару уже 50 лет принимает участие в новогодних мероприятиях в России. Реакция на ее решение поучаствовать в "Песне года" в этом году - троллинг и чей-то заказ. При этом травят исполнительницу, не имея никаких доказательств, что она в свое время действительно спонсировала украинских военных на Донбассе.

Об это сын артистки Руслан Евдокименко заявил в интервью "Комсомольской правде". По его словам, в прошлом году Ротару отказалась приезжать в Россию не из-за гражданской позиции, а потому что прекратила гастроли в целом.

"Она приезжает на съемки новогодние, как это было почти 50 лет подряд. А то, что грязь начали лить, ну, это уже под чей-то заказ явно, этот троллинг подняли, этот хайп на всю вашу страну", - отметил Евдокименко.

Обвинения в том, что Ротару спонсировала украинских военных, он назвал "чем-то новым" и потребовал у журналистов доказательств. При этом Евдокименко добавил, что артистка и ее семья "хотят мира всем".

"Обидно, что у нас все так любят поливать и на вентилятор кидать то, что непотребно… Я ж говорю - Бог всем судья. Все пройдет", - добавил сын артистки, передав "привет" местным пропагандистским каналам "Россия 1" и "Первый канал".

Напомним, в ноябре в России вокруг Софии Ротару разгорелся скандал. В этом году певица вернется в Россию с концертами и примет участие в "Песне года", однако местные журналисты и телевизионщики эту новость встретили без особой радости и обвинили звезду в намерении заработать "российских денег". Там же артистке припомнили ее решение отказаться от визитов в РФ после захвата украинских кораблей в Керченском проливе и введения в Украине военного положения.

В свою очередь, директор Ротару поспешил заверить российских пропагандистов, что артистка никогда не спонсировала АТО, так как является "миролюбивым человеком".

Ранее украинская исполнительница MARUV похвасталась фанам успехами в Европе - в ночь на 4 ноября певица получила в Испании награду MTV Europe Music Awards. Что правда, в категории "Лучший российский исполнитель".

Позже MARUV пожаловалась на "перекручивание фактов" и объяснилась за премию Best Russian Act. Певица заявила, что эта номинация "не привязана к стране или к гражданству".

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