Гройсман уйдет - он враг, чужой и предатель: кто возглавит Кабмин после выборов

Общество устало от скандалов, грязной политики и хочет видеть во главе правительства премьера-технократа, способного восстановить нормальную жизнедеятельность государства - по крайней мере так считают эксперты. После выборов следует ожидать или конституционную реформу по направлению к созданию парламентской республики, или же усиление роли правительства в существующем конституционном поле. Насколько это вероятно, и кто реально может после выборов занять второе по значимости кресло в стране, – разбирался "Апостроф".

До президентских выборов остается месяц, но для главных фаворитов гонки – Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко и Петра Порошенко - предвыборная кампания в самом разгаре. Эмоции зашкаливают, а действия кандидатов могут поставить под вопрос легитимность результатов народного волеизъявления. Предсказать уверенно, кто победит на выборах после скандала с "Укроборонпромом", уже не берется никто.

Юлия Тимошенко с самого начала президентской кампании прямо заявила, что предложит стране новую Конституцию, где будет устранено двоевластие в исполнительной власти, а победившая на парламентских выборах партия получит большинство мест в парламенте и сможет самостоятельно создавать правительство и управлять страной.

Комментируя теоретически возможную победу Владимира Зеленского, политики в один голос говорят, что в этом случае произойдет очень быстрый переход к парламентской модели управления государством, когда главе государства оставят функции британской королевы, а все реальные решения будут приниматься в парламенте. Но даже при победе нынешнего президента политики ожидают постепенного перехода центра власти в парламент и правительство. У новоизбранного президента уже больше не будет не то что бы самой большой фракции в парламенте, но и покорного большинства, следующего его указаниям.

В любом случае после президентских выборов усилится роль должности премьер-министра страны.

"Украинское общество устало от скандалов, словоблудия и грязной политики и хочет премьера-технократа, способного восстановить нормальную жизнедеятельность государства. Удерживать внимание страны к вопросам языка, церкви, другим вопросам, создающим конфликты, долго не получиться. Людям нужна работа, нормальная работа экономики, повышение благосостояния уже сегодня, а не через двадцать лет, когда страна, как ей сегодня обещают, может быть вступит в ЕС и НАТО", - прокомментировал "Апострофу" эксперт МЦПИ Игорь Петренко. А решение вопросов экономики и благосостояния общество связывает не с президентом, а премьер-министром.

Однако интерес вызывает не только то, кто станет следующим президентом. Не менее важный вопрос – кто будет премьер-министром. Но пока идет борьба за пост президента, будущее правительства остается в тени. За исключением случаев, когда правительство само себя выводит из тени очередным повышением тарифов или скандальными предложениями, как по уничтожению ФОПов.

Но что будет с правительством после президентских выборов? Останется ли действующий премьер на своем посту до парламентских выборов и создания новой парламентской коалиции, или же пост премьер-министра займет новый политик? Так, согласно недавнему соцопросу, после выборов президента жители Украины видят во главе правительства или нынешнего премьера Владимира Гройсмана, или лидера политической партии "Основа", промышленника Сергея Таруту. В частности, согласно февральскому всеукраинскому опросу общественного мнения, проведенному Киевским международным институтом социологии (КМИС), 15,3% опрошенных отдают предпочтение действующему премьер-министру, а 5,1% опрошенных видят потенциального премьера в лице Сергея Таруты. Кроме того, возвращение Арсения Яценюка в премьерское кресло хотят 4,6% граждан, потенциальным премьером Виктора Медведчука видят 3,3%, Анатолия Кинаха - 2,7%, а кандидатуры Виктора Боднара и Юрия Луценко набрали по 1,5% и 1,4% поддержки среди граждан.

Интересно, что в недавнем интервью "Левому берегу" действующий министр внутренних дел Арсен Аваков среди претендентов на пост главы правительства также называл Гройсмана, Таруту и Яценюка.

Впрочем, большинство высокопоставленных собеседников "Апострофа" считают, что несмотря на лидерство в рейтинге Владимира Гройсмана, шансы на то, что новый президент оставит его во главе Кабмина - очень низкие.

Дело к том, что во время президентской гонки о премьере забыли все. Но как только президента изберут, то и Гройсману вспомнят все – от разбитых дорог до стагнирующей экономики. За время своего пребывания на должности Гройсман так и не показал никаких успехов в задекларированном им искусстве управления государством, но успел дать немало обещаний одним украинцам, обидеть других, а третьи и вовсе возненавидели правительство. Большинство обещаний премьера остались на бумаге, а, учитывая их откровенно популистский характер - они не будут выполнены никогда. А заявления, что украинцы слишком много едят и от этого все их проблемы (министр Рева), и попытки ограничить ФОПов не забываются.

"Он уйдет при любом раскладе. Он враг для Юли, чужой для Вовы и предатель для Пети. Не совсем понятно, когда он уйдет – в апреле, мае или июне - и как, но для нового президента свой или как минимум дружественный премьер является заданием номер один. Без этого парламентские выборы новый президент точно проиграет. Поменять премьера за полгода до выборов будет не просто, но вполне возможно", - рассказал "Апострофу" один из народных депутатов Украины из провластной фракции.

Конечно, некоторые обещания правительство смогло выполнить – например, повышение минимальной заработной платы. Но большинство обещаний премьера в жизнь не воплотились.

Технократ-промышленник

Примечательно, что дарить новому президенту пост премьер-министра в парламенте никто не собирается.

"Очевидно, что главные акционеры, контролирующие парламентские фракции, будут пробовать договориться о каких-то общих цивилизованных правилах игры – все понимают, что мы зашли слишком уж далеко, и нужно как-то начать выбираться из этой ямы", - сказал "Апострофу" Игорь Петренко.

Эксперт подчеркнул, что разговоры олигархов и политиков начались уже давно. Стоит вспомнить известные всем встречи по инициативе Таруты в отеле "Хаятт" несколько лет назад. Уже тогда большинство склонялось к тому, что стране нужно правительство не политназначенцев, пришедших в министерство для того, чтобы пополнить партийную казну, а создание кабмина технократов. И наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра после выборов является все тот же Тарута.

"Одной из возможностей видится назначение правительства технократов. Среди фигур для руководства технократическим кабмином наиболее вероятным кандидатом выглядит Сергей Тарута – компромиссный и прогрессивный политик, способный не только профессионально руководить экономикой, но и преодолеть раскол в обществе", – добавляет политолог Андрей Багинский.

Поэтому на первый план может выйти кандидатура Сергея Таруты, который в своей предвыборной программе наибольшее внимание уделяет вопросам, входящим в компетенцию премьер-министра: создание новых рабочих мест, возрождение промышленности, привлечение инвестиций и сокращение количества государственных чиновников.

И это не случайно, считает политолог Петр Олещук. По его мнению, Тарута начал президентскую кампанию вовсе не с целью участия в президентских выборах.

"Я лично считаю, что это делается с прикидкой на парламентские выборы. Чтобы потом претендовать, например, на пост премьер-министра в новых раскладах. Потому что любому президенту, кто бы им ни был, необходим будет, с одной стороны, премьер-министр, на которого можно опереться в восточных областях, а с другой стороны, технократ, который бы не лез в его президентские дела. Здесь может быть такой тандем", – сказал "Апострофу" политолог, подчеркивая, что новому президенту в этой ситуации выгодно сделать ставку на "центриста технократа, который представляет Восток Украины и в то же время не связан с бывшими регионалами.

"Экономические реформы являются сильными сторонами таких политиков как Тимошенко и Тарута. Можно предположить, что в случае победы Тимошенко на предстоящих выборах в марте 2019 года Тарута может рассматриваться главным претендентом на пост премьер-министра Украины", – пишет политический эксперт Андрей Бузаров на своей странице в Facebook.

Политолог отмечает также ряд профессиональных достоинств Сергея Таруты, которые повышают шансы этого претендента возглавить новый Кабмин.

"Тарута имеет отличный опыт успешного бизнес-менеджера, а также экономиста национального и международного масштаба", – отмечает Андрей Бузаров.

Кроме того, эксперт напоминает, что еще в прошлом году Сергей Тарута в одном из своих интервью заявлял о возможности реализации экономической доктрины "Украина 2030" уже в 2019 году и допускал участие в этом процессе других проукраинских политических сил.

"Одной из возможностей видится назначение правительства технократов. Среди фигур для руководства технократическим Кабмином наиболее вероятным кандидатом выглядит Сергей Тарута – компромиссный и прогрессивный политик, способный не только профессионально руководить экономикой, но и преодолеть раскол в обществе", – добавляет политолог Андрей Багинский.

Человек президента

Важным фактором в премьерских делах является причастность к команде будущего президента. А ядром такой команды и должен стать глава правительства.

Если вновь победит Петр Порошенко, он может оставить Владимира Гройсмана на посту премьер-министра, несмотря на участившиеся разговоры о том, что Гройсман выйдет из команды Порошенко и станет самостоятельным игроком.

Вместе с тем, в случае победы Юлии Тимошенко или Владимира Зеленского, которым и прочат на сегодняшний день наибольшую поддержку на президентских выборах, вряд ли Гройсман останется в премьерском кресле.

Как мы писали выше, если выборы выиграет Тимошенко, вполне возможно, что она предложит кандидатуру Таруты на должность премьер-министра.

В случае же победы Зеленского, на вопрос "кто займет премьерское кресло" пока что очень сложно ответить.

Так, в комментарии "Апострофу" спикер штаба "Зе!Команда" Дмитрий Разумков отметил, что после победы на выборах будет проведен открытый конкурс, после чего и станет понятно, кто возглавит правительство. А пока что участвовать в привычном для украинской политики "договорняке" штаб Зеленского не будет.

Однако вряд ли такие планы состоятельны – и вопрос не только в необходимости получить поддержку со стороны парламента, который совсем не обязан согласиться с решением конкурсной комиссии. Избрание премьера на конкурсе может превратить политический процесс в стране в настоящую комедию и остаточно убить и так шаткий рейтинг Зеленского. Будет весело только в начале, шутят эксперты, а дальше будет все грустнее… В результате команда "Зе" не только не получит премьера, но даже в следующий парламент не зайдет. Учитывая, что "ядерным" электоратом Зеленского является молодежь, то скорее всего пост также займет также молодой премьер-технократ. А будет ли это человек из политическим бэкграундом, или же новое лицо в украинском политикуме – покажет время.

В любом случае, состязание за пост премьера будет не менее серьезным, чем за должность президента.

"Только оно будет менее публичным, потому что назначение главы правительства – не полностью публичный процесс, который происходит по согласию многих политических игроков", – отмечает Петр Олещук.