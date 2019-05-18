Пациент, скорее, мертв: что Зеленский сделает с Верховной Радой

Фракция "Народного фронта", 17 мая, объявила о своем выходе из парламентской коалиции, чтобы не допустить роспуска Верховной Рады, о котором уже несколько раз заявлял новоизбранный президент Владимир Зеленский. Однако, по мнению части политиков, такой демарш "Народного фронта" не спасет Раду от досрочных выборов. Подробнее - в материале "Апострофа".

Решение о выходе из коалиции, нардепы-"фронтовики" единогласно приняли на заседании фракции утром в пятницу. "Мы заявляем о выходе из действующей коалиции, прекращении ее деятельности с 17 мая 2019 года и об инициативе формирования новой коалиции с новой повесткой дня. В соответствии с Конституцией, в парламенте формируется новая коалиция, поэтому парламент работает до очередных выборов, 27 октября 2019 года. Правительство и премьер-министр работают до избрания нового созыва Верховной Рады", - заявил глава фракции НФ Максим Бурбак.

Таким образом, "фронтовики" решили не допустить роспуска ВР и проведения досрочных выборов в Раду. Указ о роспуске действующего парламента, якобы, уже подготовил новоизбранный президент Владимир Зеленский, инаугурация которого состоится 20 мая. В этом документе даже указана дата внеочередных выборов - 14 июля.

Однако досрочные выборы депутатам "Народного фронта" совершенно невыгодны из-за низкого рейтинга политсилы. Теперь в течение следующих 30 дней в парламенте должна быть сформирована новая коалиция и на протяжении этого срока Раду распускать нельзя. Но даже если коалиция не появится, то через 30 дней Зеленский все равно не сможет объявить о внеочередных выборах, поскольку Конституция Украины запрещает в течение последних шести месяцев работы парламента распускать его досрочно. Таким образом, депутаты НФ хотят себя обезопасить, хотя большинству депутатов досрочные выборы даже на руку. А часть мажоритарщиков уже начала активно работать на своих округах. По данным источников "Апострофа", подготовку к досрочным выборам начала и партия "Батькивщина".

Опрошенные "Апострофом" народные депутаты и эксперты полагают, что новой коалиции в Верховной раде VIII созыва уже не будет, а вот нынешний состав парламента все же отработает свой срок, несмотря на то, что у Владимира Зеленского имеются формальные основания его распустить.

Напомним, что коалиция в Раде была создана в 2014 году. Тогда ее сформировали пять фракций — БПП, НФ, "Батькивщина", "Радикальная партия" и "Самопомич". Однако в 2016 году после ряда конфликтов последние три политсилы покинули коалицию. И с тех пор коалицией являлось объединение НФ и БПП, которое насчитывало не более 215 депутатов, при конституционной норме в 226 нардепов. Нужные для принятия решений голоса добирались с помощью мажоритарщиков.

Как пояснила "Апострофу" эксперт по правовым вопросам Международного Центра перспективных исследований Екатерина Москаленко, де-факто коалиция, как объединение фракций, перестала существовать еще в 2016 году, поскольку перестала насчитывать необходимое количество народных депутатов.

По этой причине, многие депутаты требовали предоставить письменный список всех входящих в коалицию парламентариев. Наконец, внефракционный народный депутат Андрей Деркач, бывший член "Партии регионов" подал соответствующий иск в Окружной административный суд Киева, который и обязал предоставить такие списки до 12 марта 2019 года. Однако этого сделано не было. То есть, теперь формально, можно утверждать, что коалиции не существовало и раньше, а 30 дней на ее создание давно истекли. Следующее заседание суда по этому делу состоится 27 мая 2019 года.

Зеленский уже не сможет объявить о довыборах Фото: GettyImages

"Таким образом, наличие или отсутствие коалиции в Верховной Раде Украины может быть установлено и судебным решением", - пояснила "Апострофу" Екатерина Москаленко. То есть, суд все таки может дать повод для роспуска парламента, причем, именно 27 мая - в самый последний день перед наступлением полугодичного "иммунитета".

О том, что коалиции по факту нет, сообщили и в пресс службе Зеленского: "Как можно выйти из того, чего нет?". Нардеп от “Блока Петра Порошенко” Александр Черненко считает, что в этом случае каждый трактует нормы закона как хочет. "В регламенте вообще отсутствует слово "коалиция", то есть не регламентируются действия ни в момент создания, ни в момент прекращения ее деятельности. Конституция говорит, что коалиция формируется из фракций, которые имеют большинство в парламенте. И дальше не говорится, как она работает. На момент ее создания в ней было соответствующее количество голосов, потом кто-то заходил, кто-то выходил. Да, в коалиции должно быть не менее двух фракций, но и депутаты могут быть внефракционные",- пояснил "Апострофу" Черненко.

Господин Черненко сомневается в том, что рычаги роспуска парламента остаются. "Никто толком сегодня не может сказать, когда она (коалиция) прекратила свое существование. Это произошло, когда вышли "Самопомич" и "Батькивщина"? Но потом мы создали новую коалицию. То есть, мы не имеем даты, от которой считать 30 дней. Сегодня Зеленскому будет очень трудно объяснить, почему он прекращает полномочия ВР. И без того у Зеленского были сомнительные основания для роспуска, а сейчас они стали еще более сомнительными. Начинать свое президентство с непонятных решений Зеленскому как-то не с руки", - отметил Черненко.

Что касается формирования новой коалиции, то здесь, уверен нардеп, будет имитация процесса. "Главное пройти рубикон 27 мая и 16 июня. Мой прогноз, что уже никакой коалиции не будет", - заявил Александр Черненко, не исключив, впрочем, что юристы Владимира Зеленского все же постараются "найти лазейку".

Схожего мнения придерживается и политолог Андрей Золотарев. По его словам, выход НФ из коалиции минимизирует шансы на досрочные выборы. "Но нам нужно всегда помнить о том, что у нас страна неограниченных возможностей. Наверняка найдутся те юристы, которые скажут, что у президента Зеленского есть юридические основания распустить эту Раду", - считает Золотарев.

Он добавил, что если Зеленский все же решится на роспуск Рады, то "общественная база поддержки будет ему обеспечена". "Но не будем забывать, что Зеленскому будет очень сложно заниматься одновременно и роспуском Рады, и досрочными выборами, и формированием собственной вертикали властии, да еще думать, как не растерять рейтинг в ближайшие несколько месяцев. Поэтому я не исключаю, что эта ВР досидит до осени. Возможность создания новой коалиции на протяжении 30-ти дней исключена. Уже каждый думает о своём персональном политическом будущем", - заключил Золотарев.

А вот народный депутат Игорь Луценко "Батькивщина" полагает, что Владимир Зеленский все-таки распустит парламент, для чего ему даже не понадобится судебное решение. Появление новой коалиции в рамках текущего созыва Игорь Луценко также исключает. "Это уже не нужно. Есть коалиция или ее нет - это уже неважно", - сказал народный депутат.