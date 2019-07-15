Зеленский войдет в историю Украины, если поборет одну из главных мафий страны - Агия Загребельская

Бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета АГИЯ ЗАГРЕБЕЛЬСКАЯ в разговоре с "Апострофом" назвала причины своего увольнения, рассказала, почему в Антимонопольном комитете (АМКУ) были уволены трое уполномоченных, назвала главные проблемы в работе АМКУ, а также рассказала, кто и почему блокирует легализацию игорного бизнеса в Украине и что должен сделать президент Владимир Зеленский, чтобы государство вернуло контроль над этой отраслью.

- На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский уволил трех государственных уполномоченных АМКУ, среди которых были и вы. По двум решение было довольно ожидаемым, так как они шли по квоте Петра Порошенко. Однако о вас такого не скажешь. С чем связываете свое увольнение?

- Мое увольнение, прежде всего, связано с моими отдельными расследованиями и голосованиями, которые были достаточно неудобными для отдельных влиятельных монополистов.

- Кроме того, еще была уволена первый заместитель председателя Мария Нижник. Это так же с этим связано, или есть какой-то другой фактор, который на это повлиял?

- О ее увольнении я сказать не могу, лучше спросить у нее. А по поводу меня - я говорю об этом утвердительно, поскольку, согласно закону, есть определенные основания для увольнения государственного уполномоченного. И логично, что перед тем, как освобождать то или иное лицо от должности, проводятся официальные или неофициальные разговоры, проверки или еще что-либо. За все время моей работы ко мне никаких вопросов не было - ни со стороны уже новой Администрации президента, ни со стороны бизнеса. Напротив были только положительные отзывы и со стороны бизнеса на тех рынках, которыми я занималась, и со стороны бизнеса в части участников процедур закупки, которые подавали жалобы. Поэтому ни одного более логического или иного объяснения такого решения я найти не могу.

- А вы как-то предполагали такое развитие событий уже с новой Администрацией? Ведь, по вашим словам, за это время они ни разу с вами не общались.

- Я предполагала такое развитие событий со старой администрацией. Тогда были проверки со стороны НАПК по поводу старого RAV4, который я продала и 5 лет подряд его декларировала, были постоянные визиты председателя Антимонопольного комитета в Администрацию президента, когда он всячески уговаривал всех лиц, каких только можно было, влиявших на процесс, чтобы меня уволили.

Но когда состоялись выборы и зашла новая команда, то, конечно, я, как и вся страна, ожидала, что наконец пришло время, когда можно спокойно работать и давать результаты. Что взят курс государства на развитие конкуренции, борьбу с злоупотребляющими монополистами. Однако такой результат был для меня неожиданным. О своем увольнении я узнала от журналистов. Например, я снова иду в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Они планируют составить еще один протокол и снова по поводу того же RAV4.

- Грубо говоря, давление на вас продолжается?

- Да. И сегодня идут негативные публикации на "мусорных" сайтах с различными фантазиями тех, кто это пишет. И я действительно воспринимаю это как давление. Как до моего увольнения, так и сегодня я продолжаю говорить о том, что происходило Антимонопольном комитете, что мы могли делать и чего мы не делали. И когда нельзя апеллировать к спикеру по содержанию его разговоров, то остается только дискредитировать спикера всеми средствами.

То, что сегодня происходит - активность со стороны НАПК, со стороны всякого рода заказных публикаций - это, фактически, продолжение всего того, что происходило при предыдущем президенте. И это на самом деле очень негативный сигнал для общества. Я, конечно, надеюсь на то, что кто-то не до конца разобрался и сейчас есть время для того, чтобы разобраться, исправить ошибки. И даже, если это не будет касаться меня, хотя бы следующие государственные уполномоченные, которые придут на эти должности, могли бы спокойно работать, понимая, что любой штраф или их решение по влиятельному монополисту не закончится для них тем самым ужасом, которым заканчивается для меня.

Агия Загребельская: "То, что сегодня происходит - активность со стороны НАПК, со стороны всякого рода заказных публикаций - это, фактически, продолжение всего того, что происходило при предыдущем президенте" Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- Насколько я понимаю, вы будете оспаривать решение президента. Какие у вас есть для этого аргументы? И интересует, конечно, какая в этом роль председателя АМКУ Юрия Терентьева? Известно, что у вас были какие-то разногласия с ним. Мог ли он как-то пролоббировать данное решение?

- Во-первых, хочу сказать, что я его буду обжаловать не для того, чтобы вернуться на должность - чтобы не было манипуляций. Это обжалование исключительно с двумя целями. Первая - моя репутация. Я хочу получить вывод, что все-таки меня уволили незаконно и никаких нарушений в моей деятельности не было. Вторая - это определенная мотивация для будущих государственных уполномоченных и для тех, кто остался в Антимонопольном комитете. То есть за свою независимость нужно бороться.

Какие у меня основания для этого? Прежде всего, в соответствии с Законом о АМК, существует исключительный перечень оснований, по которым можно уволить государственного уполномоченного. Это было прописано с одной целью - минимизировать давление влиятельных монополистов и олигархов на государственного уполномоченного. Ведь если олигарх, обладая политическим влиянием на высших должностных лиц государства, сможет легко уволить члена Комитета за голосование против такого олигарха, то Комитет будет всегда принимать решения не в пользу рядовых украинцев, а в пользу богатых и влиятельных людей. Государственный уполномоченный должен быть уверен, что он может проголосовать против прибыльных для монополистов решений и за это не будет уволен с должности, а в отношении него не начнется преследование и тому подобное.

Таких оснований четыре - это состояние здоровья, по собственному желанию, приговор суда и грубое нарушение требований действующего законодательства. Ни одного из этих оснований, по моему глубокому убеждению, нет. Заявлений об увольнении я не писала. Соответственно, других оснований нет, потому что претензий к моей работе, как к государственному уполномоченному, с точки зрения закона никогда не было. Соответственно, пример моего безосновательного увольнения, безо всяких причин, к сожалению, свидетельствует, что государственного уполномоченного даже легче уволить, чем обычного ведущего специалиста. Не надо двух недель, проверок, каких-либо оснований. Просто потому что "я так хочу". И это очень опасно. Потому что АМК у нас, в принципе, так и не смог стать независимым. А это еще больше влияет на невозможность АМК быть независимым, потому что люди, которых можно уволить, будут всегда зависеть от позиции Администрации президента, а не от нормы закона.

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