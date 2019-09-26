Возвращение Януковича в Украину сейчас невозможно - адвокат

23 сентября адвокат Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева заявил, что его клиент, беглый экс-президент Виктор Янукович планирует вернуться в Украину. Здесь он хочет "наказать виновных в сдаче Крыма и осуществлении госпереворота". Чем это может для него закончиться, "Апострофу" рассказал украинский адвокат, председатель общественного объединения "Правовое государство" РОСТИСЛАВ КРАВЕЦ.

- Может ли Виктор Янукович добиться пересмотра дела?

- Речь идет о приговоре, который был вынесен Оболонским районным судом города Киева (экс-президента заочно признали виновным в ряде преступлений, в частности в государственной измене, пособничестве в изменении границ Украины и ведении агрессивной войны и осудили на 13 лет лишения свободы, - "Апостроф"). Учитывая соответствующие решения, которые принимались международными судами, Оболонский районный суд города Киева сделал все, чтобы придерживаться прав и свобод Януковича и принять решение в соответствии с нормами действующего на тот момент законодательства. Но если вердикт суда будет отменен, то вопросы возникнут не столько по отношению к суду, сколько к некачественному законодательству.

- То есть, законодательство имеет недостатки и Янукович может этим воспользоваться?

- На самом деле это так. Но, я думаю, что эти вопросы будут решаться уже не в Украине, а в международных инстанциях (адвокаты Януковича обещали обратиться в Европейский суд по правам человека. Дело против своего клиента они считают политическим, - "Апостроф"). Он и его адвокаты заявляли с самого начала, что намерены идти в международные инстанции и суды. И пытаться там получить положительное решение, если этого не удастся достичь в Украине.

- Сможет ли Янукович "реабилитироваться" через международные инстанции?

- Я думаю, если это и удастся сделать, то это произойдет в третьем десятилетии XXI века - в 2023-2024 годах. Но каким образом ему удастся реабилитироваться, какой будет законодательная ситуация и что будет происходить в то время в Украине - большая загадка.

- В чем заключаются недостатки украинского законодательства, которые делают возможной реабилитацию Януковича?

- Недостатки в законе касаются процедуры привлечения к ответственности первых лиц государства. Януковичу вменяют российскую агрессию, узурпацию власти. Но с таким подходом и Петру Порошенко так же можно вменить узурпацию власти, учитывая проведенную им судебную реформу. И любому другому президенту, который попытается реформировать страну, внести соответствующие изменения в Конституцию и в государственное устройство. Даже Владимиру Зеленскому можно выдвинуть обвинения в изменении законов в личных интересах. Это недостатки материального права. Но еще есть недостатки процессуального права. Они касаются так называемого заочного процесса (Янукович находится в России, - "Апостроф").

Закон о заочном процессе был принят уже после того, как Янукович сбежал из страны. Международные инстанции могут это расценивать как исключительно специальное принятие закона для привлечения конкретного лица к ответственности. Если бы этот закон существовал, когда господин Янукович был президентом, это одна ситуация. Но когда Янукович совершал свои действия - такого закона еще не было. Европейский суд по правам человека уже неоднократно отмечал, что нельзя привлекать человека к ответственности по процедуре, не существовавшей на момент совершения им определенных действий.

Следовательно, эти недостатки касаются процедуры заочного осуждения. Кроме того, сообщение о подозрении по телевизору, когда Янукович покинул заседание, а господин Луценко продолжал зачитывать подозрение - не соответствует закону, поскольку лицо должно присутствовать во время сообщения ему о подозрении. Адвокаты могли получить уведомление о подозрении, но нет никаких данных о том, что они передали его Януковичу. Но это снова таки вопрос не к суду, а к юридической базе, которую дал законодатель. А процедура принималась фактически "под Януковича".

Кстати, когда решался вопрос, по внедрению заочного осуждения, все "грантососы" очень обрадовались, мол, такие процедуры существуют во всех странах мира и этот передовой опыт надо вводить в Украине. Я говорил, объяснял, что сначала надо разобраться с этим опытом. Ведь к тому времени ни одного судебного процесса с заочным осуждением не было. Суд руководствовался нормами международного права и международным опытом, поскольку в Украине такого опыта не было. Вот почему данное дело вполне может быть представлено, как политическая расправа с оппонентом. Хотя я ни в коем случае не оправдываю Януковича, к нему действительно есть много вопросов.

- Что означает заявление Януковича о необходимости наказать виновных в аннексии Крыма? Он пытается расчистить себе политическую площадку от конкурентов?

- Это заявление на будущее. Он планирует все же вернуться в Украину, восстановить свое, так сказать, честное имя.

- Кого он имеет в виду, говоря о виновных в "госперевороте"?

- Очевидно, тех, кто пришел к власти: Андрей Парубий, Арсен Аваков, Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Петр Порошенко. В любом случае, он видит виновным не себя, а других людей, которые, по его мнению, виновны в "незаконной" смене власти в Украине.

К слову, во время судебного процесса над Януковичем в результате показаний различных лиц, возникло множество вопросов к тем людям, которые пришли на высокие должности в ходе так называемой "смены власти". Почему они в свое время не приняли меры по защите территориальной целостности государства, хотя могли бы это сделать?

- Как вы оцениваете стремление Януковича вернуться в Украину?

- Янукович может вернуться в Украину хоть сегодня. Но в связи с наличием приговора, ему должны избрать меру пресечения. А если приговор останется в силе, то Януковича должны направить в места отбывания наказаний. Поэтому возвращение для Януковича сейчас невозможно. В то же время, он сможет вернуться, если приговор будет отменен, поскольку в таком случае оснований для его задержания больше не будет.

С другой стороны, если он все же вернется, ему может быть избрана и альтернативная мера пресечения. Учитывая политическую составляющую этого дела, суд может объявить сумму залога, которую, учитывая финансовые возможности Януковича и всей команды бывшей "Партии регионов", можно будет внести. И в таком случае он сможет внести залог и находиться в Украине.

Но если Януковичу выберут альтернативную меру пресечения, то у большинства граждан возникнут вопросы. Украинцы все же понимают, что прошлая власть за пять лет ничего так и не сделала для того, чтобы, помимо политических заявлений, предоставить обществу действительно реальные факты злоупотреблений и нарушений Януковичем действующего законодательства. В общем, расследование "дела Майдана" - это яркий пример того, как за пять лет ничего не было сделано. То же самое касается и ареста активов тех чиновников, которые уехали из Украины. Международные институты фактически отменили эти аресты, поскольку украинская сторона не предоставила достаточно доказательств формирования этих состояний преступным путем. Почему господин Аваков, Турчинов и все лица, которые занимали высокие должности, руководили правоохранительными органами не сделали этого за пять лет - это уже вопрос к ним.

- О чем символизирует снятие санкций с Януковича, с точки зрения международной политики? То, что Запад вновь оборачивается к Москве?

- Все эти "обеспокоенности" ситуацией в Украине - все они сталкиваются с экономическими интересами всех государств. Если взять ту же Германию и "Северный поток-2", то ранее Берлин говорил, что не будет его поддерживать, а сейчас наоборот поддерживает, хотя и с определенными условиями, мол, в Украине должен остаться транзитный потенциал. Большинство стран заинтересованы в замораживании ситуации для того, чтобы получать прибыль от транзита, от торговли с РФ, от соответствующих экспортных потоков. Все защищают собственные экономические интересы. Господин Порошенко сделал очень большую ошибку, навязывая украинцам мнение о том, что якобы кому-то, кроме нас самих, нужна сильная и независимая Украина. И что кто-то что-то будет делать вместо нас самих. И мы это видим на примере реформ, которые привели к краху целых отраслей.

- Давайте представим себе, что при определенных обстоятельствах Янукович действительно вернется. В таком случае он обязательно начнет раздавать интервью так называемым "оппозиционным", а на самом деле прокремлевским СМИ, рассказывать о "госперевороте" и так далее. К чему такая ситуация приведет?

-Януковичу и сейчас никто не запрещает раздавать любые интервью. Ничего страшного не произойдет. Возможно, так называемые оппозиционные силы просто получат большую поддержку. Потому что мы видим, какое количество украинцев проголосовали за них. Но, я думаю, что все его интервью и возвращение никоим образом не повлияют на расстановку политических сил внутри страны.

- Может Янукович помочь кому-то из олигархов в Украине, если он сюда вернется?

- Помощь может быть финансовая и политическая. Не думаю, что отсутствие Януковича в Украине мешало ему осуществлять финансовую поддержку любой политической силу. Но в случае возвращения Януковича, особенно, если он захочет восстанавливать "Партию Регионов" либо создавать что-то новое, то он сможет поддержать определенные силы, которые могут получить больше сторонников на местных выборах.

- Заинтересован ли в возвращении Януковича Коломойский?

- Я не думаю, что господин Коломойский заинтересован в этом. Господин Коломойский всегда знает, каким образом договориться с любой властью.

- Может ли возвращение Януковича стать катализатором для обострения на Востоке Украины?

- Я думаю, что нет. Мы же видим, что за обострения несет ответственность Владимир Путин. Это ни для кого не секрет и такого мнения придерживаются большинство людей в Украине и в мире. Янукович никоим образом не повлияет на атаки и возможный захват новых территорий незаконными вооруженными формированиями. Я думаю, что как раз наоборот - может произойти даже некоторое снижение накала. Но это исключительно мое предположение.

- Янукович, видимо, очень много знает и многое может рассказать. Могут его ликвидировать, скажем, сразу после прилета или чуть позже?

- Его могут ликвидировать в любой стране мира. Конечно, когда он будет в Украине, риски будут значительно выше. Но я думаю, что и действующая, и прежняя власть были бы максимально заинтересованы в соблюдении безопасности Януковича для того, чтобы не превращать наше государство в страну третьего мира. Любой физический вред Януковичу будет рассматриваться как аргумент против Украины. То, что может сказать экс-президент - кому он оказывал привилегии, на что он закрывал глаза - это "ничего" по сравнению с тем, что у есть у него в документах.

- Но он мог бы стать полезным свидетелем по делу Путина на международных судах. Рассказал бы об аннексии Крыма, про оккупацию Донбасса.

- Мог бы. Но я думаю, что, например, Коломойский знает гораздо больше, чем он. У него значительно больше документов и компромата на любого чиновника в Украине, учитывая те финансовые схемы, которые осуществляла группа "Приват". Но ведь он молчит...

- Но Янукович получал определенную информацию во время Майдана из Кремля. Постоянно консультировался с каким-то неизвестным человеком.

- Если господин Янукович приедет в Украину и скажет - вы знаете, я пять лет молчал, потому что я был в Российской Федерации, как в тюрьме, а теперь я решил говорить, то любые международные инстанции потребуют письменных или иных доказательств, кроме просто слов. Но я сомневаюсь, что у него документы, которые способны что-то подтвердить. И хочет ли он получить врага в лице Путина, с учетом того, что тот фактически его спас? Давайте скажем честно - не будет такого.

Откровенно говоря, когда произошла аннексия Крыма и начали закрываться банки, меня во время интервью спрашивали - как будут теперь работать финучреждения, на основе чего? Я начал открывать законодательные акты и был очень удивлен. Никогда не догадаетесь, когда были приняты законы, регулирующие деятельность банков в период вооруженного конфликта и военного положения. Именно во время Оранжевой революции 2004 года. То есть, если мы посмотрим в историческом аспекте на эту ситуацию, то увидим, что еще в 2004-м стоял вопрос о возможном военном вторжении в Украину. Хотя речи о захвате каких-то территорий никто не вел.