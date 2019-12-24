Второй паспорт помогает украинцам выжить, но нельзя быть лояльным к двум армиям - руководитель Черновицкой области

В ноябре Черновицкая областная государственная администрация получила нового председателя. Президент Украины Владимир Зеленский назначил на эту должность украинского историка, переводчика, общественного деятеля СЕРГЕЯ ОСАЧУКА. О перспективах развития области в условиях децентрализации, о едином языке коммуникации государства, неизбежности введения префектов и необходимости внутренней декоммунизации новый глава Черновицкой ОГА рассказал в интервью "Апострофу".

- Президент Владимир Зеленский 22 ноября назначил вас новым главой Черновицкой ОГА. Какие вы ставите перед собой ключевые задачи?

- Самая главная задача, которую я перед собой ставлю - ввести новую культуру администрирования нашей территории. Мы должны гармонизировать те импульсы реформ, которые исходят от президента, правительства и украинского парламента, с процессами, которые происходят в нашем регионе. Мы живем в очень легком и счастливом времени, потому что здесь нет противоречий. Так что общественный запрос на изменения, на новое качество украинской политики и администрирования наших территорий абсолютно совпадает с реформами, которые идут от органов центральной власти.

Ранее, возможно, это была бы более сложная миссия для любого председателя областной государственной администрации. Сегодня это очень просто. Потому что есть запрос и посыл от граждан и есть способность и понимание правительства. Мы всего-навсего должны быть качественным главным сервисным центром по предоставлению государственных услуг для наших граждан, которые живут на территории Черновицкой области, обеспечив верховенство права и закона, и такую морально-этическую норму, как справедливость. Справедливый доступ ко всем жизненно важным ресурсам на территории Черновицкой области без каких-либо преференций, особенно выделенных групп, приближенных. Это должно остаться, как перевернутая страница нашей новейшей истории. С сегодняшнего дня мы создаем новый формат и новую матрицу.

- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал о том, что реформа децентрализации завершается. Можете ли вы подвести какие-то итоги этой реформы на примере вашей области?

- Я могу сказать, что наша область очень динамично включилась в этот процесс объединенных территориальных общин. Черновицкая область, если я не ошибаюсь, занимает где-то 7-8 позицию в украинском рейтинге среди всех областей Украины. У нас уже две трети всех сел объединились в объединенные территориальные общины. Самое главное - это то, что буковинцы понимают смысл и значение этого процесса. Ведь они видят пример соседних стран Европейского Союза.

Мы очень хорошо помним, как выглядели соседние страны - Румыния, Польша в начале 90-х годов, когда мы им помогали. Но, выполнив алгоритм действий по рекомендации Всемирного европейского сообщества, эти страны сегодня находятся уже в значительно лучших условиях. Поэтому у людей есть пример, как поступать, чтобы достичь желаемого результата.

Румыния, 1990 годФото: Getty images

И еще большим преимуществом буковинцев является то, что у нас это уже однажды было. У нас такую форму организации забрала советская власть в годы Второй мировой войны: до этого Буковина так же имела общины, самоуправление. И эта память не институциональная, а на подсознательном, ментальном человеческом уровне живет по сегодняшний день. Поэтому мы должны из нашей истории взять лучшее и вдохновиться современными преимуществами.

- То есть мы возвращаемся к тому, что уже было когда-то?

- Что касается Западной Украины - Галичины, Буковины, Закарпатья - для нас это не новые процессы. Мы вспоминаем Магдебургское право, мы вспоминаем принципы самоорганизации, и мы просто должны их сделать сегодня эффективными и на самом деле действенными.

Самый больший вызов перед всей украинской политической нацией, перед нашим государством и Черновицкой областью в частности лежит в той плоскости, что мы должны заранее освободиться от декоративной демократии. Мы должны освободиться от бутафории, от имитации. Мы должны наконец демонтировать "потемкинские деревни" и ввести именно то, чего люди хотят - адекватную власть и адекватное общение. А также иметь право создавать свое жизненное пространство на справедливых и законных равных началах для всех.

- Прокомментируйте инициативу фракции "Слуга народа", которая предлагает ликвидировать районы и создать префектуры.

- Я считаю, что чем меньше начальников, тем лучше. И районное начальство - это пережитки советской системы. То есть самый первый кнут, который мог серьезно загнать человека, это было районное начальство. И от этого нужно однозначно освободиться. Тем более эти прямые межбюджетные отношения, которые вводятся, - ничего лучшего мы не можем предложить людям, как брать ответственность за управление на собственной территории. И сегодня этот принцип субсидиарности - основополагающий на территории Европейского Союза.

Компетенции центральных или региональных органов власти должны формироваться по принципу несостоятельности выполнения этих функций низовым звеном. Вот вы не можете обеспечить безопасность и международные отношения, монетарную политику - позвольте это делать центральному правительству. Но вы знаете, как сделать дороги, вы знаете, как лучше управлять школой или какой вам нужен дом культуры - формируйте сами. Но это не просто компетенции и полномочия - это ответственность в первую очередь.

- Насколько изменилось наполнение местного бюджета в пределах децентрализации? Вырос доход или наоборот - уменьшился?

- Мы должны различать, что такое местный бюджет, бюджет областной администрации, области, местный. То есть мой призыв и мой посыл к тому, чтобы люди поняли: на территории Черновицкой области весь оборот средств - в бизнесе или в бюджетной сфере - это наш общий бюджет. Потому что и жизнь общая. Мы просто взаимодействуем. Поэтому не нужно это делить на бюджетные средства, те, которые уплачиваются, и все. Мы должны переосмыслить отношение к нашему краю, к нашему государству, и тогда не будем очень переживать из-за того, что официальная статистика показывает, что у нас маленький бюджет. Не это меня пугает, а именно осознание людьми общей ответственности за наше развитие.

Сергей Осачук: "Мы должны переосмыслить отношение к нашему краю"Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

- Так, все-таки вырос ли в рамках децентрализации ваш бюджет?

- Наш бюджет - это проект Черновицкой области на 2020 год, он немного меньше, чем на 2019.

- Почему?

- Мы работаем над этим.

- Как вы относитесь к инициативе предоставить некоторым регионам право на второй государственный язык, например, русский?

- Человек, который заявляет о том, что ему нужен второй язык, кроме украинского государственного, лукавит. Потому что должен быть единый коммуникационный инструмент, который связывает нас, граждан, с государством Украина. Ведь языковая политика государства не препятствует использованию других языков. Каких-либо: русского, венгерского, румынского, польского, немецкого и других. Все нации и народности, проживающие на территории Украины, должны иметь защищенные законом возможности и права развития, сохранения и использования этих языков.

- Но государственный язык - один?

- Государственный язык - один. Более того, я не хочу быть плохим пророком, но тенденции, которые происходят в мире, свидетельствуют, что мы не защищены от того, что через 50-100 лет единственным языком коммуникации будет английский. Мы должны осознавать контекст времени, а не бороться с воображаемыми ветряными мельницами.

- По вашему мнению, хорошая ли идея, например, на некоторое время в рамках особого статуса Донбасса предоставить право на второй государственный язык - русский. И может ли это привести к сценарию, что тогда Харьков захочет второй государственный язык, или Николаев, или Львов.

- Если бы мы сейчас хронологически были в 1992 году, то такие опции, очевидно, имели бы почву для обсуждения. Потому что только вчера, условно говоря, развалился Советский Союз. Но меня вдохновляет молодое поколение украинцев, которые не просто двуязычные, а они трехъязычные. Украинская 20-30-летняя молодежь совершенно свободно на высоком уровне общается на украинском и русском. Мы все билингвисты. И английский добавляется сюда.

- Ранее в СМИ было много сообщений о том, что в Черновицкой области выдают много румынских паспортов. Какова ситуация сегодня?

- У меня нет никаких официальных данных, поэтому я не могу оперировать какими-то подтвержденными статистическими данными. Могу лишь сказать, что этот процесс продолжается десятилетия непрерывно. И из года в год набирает динамику. Такой услугой соседнего государства пользуются не только жители Черновицкой области, но и других областей Украины, а также и России, потому что это легкий способ получить доступ к европейскому рынку труда.

- А что с этим делать? Вообще, фиксируют ли правоохранители в вашей области такие случаи? Чья это ответственность?

- Это ответственность украинского государства, украинского парламента и украинского правительства. Нужно четко сформулировать свою позицию относительно двойного, тройного гражданства: это запрещено, какие будут последствия, какое наказание. В общем, это вызов, перед которым стоит вся Украина, Черновицкая область не является здесь исключением. Мы живем в глобализирующемся мире, мобильность трудовых ресурсов чрезвычайно велика, и понятно, что тактика выживания наших людей, в частности, толкает их к тому, чтобы пользоваться таким инструментом.

Сергей Осачук: "Это вызов, перед которым стоит вся Украина"Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

- Как вы думаете, было бы правильно предоставить право двойного гражданства украинцам?

- Мы должны сразу расшифровать, что такое гражданство. Гражданство - это задекларированная и практикуемая ежедневно лояльность к государству, которое создает тебе безопасность жизнедеятельности. Итак, как ты можешь разделить свою деятельность пополам? Есть понятие "центр жизненных интересов" - где ты проводишь большую часть своей жизни? Из 365 дней дается 187 дней, где ты где должен жить. Вот там ты должен задекларировать, здесь ты платишь налоги. Поэтому относительно двойного гражданства, тройного - ты должен сказать, где твоя лояльность. Ты лоялен к государству №1, №2 или №3? Где ты на самом деле являешься гражданином, а другие паспорта для тебя ментальный, исторический или иной выгодный для тебя инструмент? Не может быть лоялен гражданин одновременно к двум-трем-пяти государствам, армиям и присягам.

- Депутаты Черновицкого городского совета запретили любые мероприятия ЛГБТ-сообщества на территории города. Зачем?

- Это та проблема, которую мы наблюдаем в течение прошлых лет, когда различные органы местного самоуправления, местные советы, вместо того, чтобы заботиться об улучшении состояния дорог, заботиться о ремонте домов и фасадов, жилого фонда, утеплении, водоснабжении, освещении, общественном транспорте, собственно, о том, ради чего избиратели предоставляют им мандаты, они начинают болеть за внешнюю политику, оборону, принимать какие-то такие мировоззренческие заявления и декларации. Для меня лично, как для гражданина Украины, это просто индикатор неспособности выполнять свои прямые функциональные обязанности. Если какой-то совет делает такие громкие заявления, это означает, что в это время он не принял решение о ремонте конкретного участка дороги.

- То есть это неправильно?

- Я считаю, что нет.

- Должна ли продолжаться декоммунизация? Как ваш регион прошел этот этап или еще проходит?

- Наш регион, как и вся Западная Украина, являются носителями этой наследственной коллективной памяти. Она у нас больше живая, по сравнению с другими регионами Украины. Потому что советское "счастье" нас полностью подчинило уже после Второй мировой войны, начиная с 1940-года. Поэтому буковинцы очень хорошо помнят, что скрывалось за красивым словом "советское". Это была имитация и декорация. Это был обман.

Мы должны искоренить не символ государства в виде памятников, каких-то табличек, каких-то названий. Самое главное - освободиться и осуществить декоммунизацию в образе жизни, в формировании нашей повестки дня. Внутренняя декоммунизация значительно важнее, но она успешно завершается, так как носителей советских практик с каждым годом и десятилетием становится все меньше.

- Насколько дорого проводить декоммунизацию в регионах? Заменить таблички с названиями улиц или демонтировать какой-то памятник. Какую этот процесс оказывает нагрузку на бюджет?

- Давайте скажем о том, что это ценностная категория. Ценностная категория наполняет нашу идентичность и формирует нас как граждан, а потом наши ценностные категории мы готовы защищать, в том числе с оружием в руках. Поэтому, если мы не имеем ценностного наполнения, то как мы можем сравнивать - дорого или не дорого? Давайте сначала сформируем готовность защищать самих себя и свои ценности, а сколько это стоит - это вообще не имеет значения.