Последний день Помпео: о чем договорился Зеленский с посланником Трампа

Визит главы Госдепа США Майкла Помпео в Киев сохранил напряжение в отношениях между Украиной и Белым Домом. И хотя Банковая обошла политические ловушки, но экономические предложения, озвученные Владимиром Зеленским, могут получить негативные отзывы во властной части американского истеблишмента. О кулуарной и публичной составляющей переговоров президента Украины и главы Госдепа - в материале "Апострофа".

Запутанный шлейф визита

Долгожданный визит госсекретаря США Майкла Помпео в Украину состоялся на фоне осложнений в двусторонних отношениях. Скандал вокруг импичмента президента США Дональда Трампа, известный также как "Украинагейт", начало активной фазы предвыборной кампании в США и "прокол" Помпео с прессой - когда он в гневе отметил, что "Украина никому не интересна" - сформировали несколько напряженный политический фон вокруг визита. После прилета поздним вечером 30 января в аэропорт "Борисполь", следующий - последний - день пребывания в Украине у Помпео выдался весьма активным: он провел встречу с министром иностранных дел Вадимом Пристайко, почтил память погибших на Донбассе, а также пообщался с Зеленским.

К слову, показательно, что во время посещения Майклом Помпео Офиса президента Украины там не оказалось Андрея Богдана, что может свидетельствовать о серьезном ослаблении позиций главы ОП. В последнее время вместо Богдана на международных мероприятиях с участием Зеленского участвует помощник президента Андрей Ермак, которого в кулуарах называют "вторым главой МИД". Поэтому несмотря на довольно формальную и стандартную программу визита Помпео, его политическую подоплеку сложно не заметить.

"Судя по выражению лица президента Зеленского во время брифинга, разговор с Помпео был не из легких. Хотя его детали и остаются неизвестными. Сложности ситуации добавляет заявление бывшего генпрокурора Шокина на экс-вице-президента США Байдена в украинском Государственное бюро расследований, которое было подано буквально за день до визита. Создается впечатление, что кто-то пытается раскрутить тему Байдена и "Бурисмы", и это не на пользу Украине", - рассказал "Апострофу" американист, профессор Киевского института международных отношений Сергей Галака.

Очень красноречивым моментом для понимания современного контекста американо-украинских отношений стало то, как Помпео и Зеленский "морозились" во время брифинга на тему нового визита Зеленского в Белый Дом, который до недавнего времени находился в фокусе дипломатических усилий Зе-команды. Помпео заявил, что дипломатические вопросы будут решаться "по ходу дела", а Зеленский вдруг принялся рассказывать, что он разочаровался в визитах, потому что они, дескать, не дают никаких серьезных результатов. Не надо быть гением аналитики, чтобы из слов президента и госсекретаря понять главный посыл: столь желанный Киевом визит Зеленского к Трампу снимается с повестки дня.

"Создается впечатление, что никакой определенной даты визита нет. Сам характер ответов Помпео и Зеленского свидетельствует, что каких-то конкретных договоренностей о визите в принципе не удалось достичь. А время довольно ограничено. Поездка могла бы состояться только весной, потому что летом в Штатах начнется активная избирательная кампания, и Трампу будет уже не до того", - считает Сергей Галака.

Главная причина срыва переговоров относительно поездки украинского президента может быть связана с тем, что данный визит Зеленского не нужен хозяину Белому Дома. Дело в том, что этот политический вояж гарантированно бы добавил Трампу седых волос: американские СМИ обязательно бы воспользовались данным информповодом, чтобы снова вспомнить о "Украинагейте". Поэтому не очень понятно, зачем президенту США так подставляться на старте избирательной гонки.

Экономические инициативы Киева

Гораздо активнее Помпео и Зеленский во время брифинга обсуждали темы экономики. И даже немного приоткрыли завесу тайны относительно совместных проектов, намерений и желаний сторон.

Зеленский в этих вопросах был многословным. В частности, он сообщил, что почти решен вопрос покупки у США локомотивов для "Укрзализныци". Еще два тезиса украинского президента в своем воплощении выглядят менее реальными, но в то же время вызвали гораздо больше интереса, нежели несколько новых поездов. Речь идет, во-первых, о призыве к США отменить 25% пошлину на экспорт из Украины стали и сталепрокатной продукции, а, во-вторых, о приглашении наших заокеанских партнеров активно участвовать в нефтегазовой добывающей отрасли в Украине, в частности, в сотрудничестве по разработке залежей на Черноморском шельфе.

Идея с привлечением американцев в разработку Черноморского шельфа выглядит довольно интересной, и вполне логичной в контексте постоянного поиска инвестиционных прорывов командой Зеленского. Но с ее практической реализацией может вникнуть ряд проблем, считают эксперты.

"В принципе, активная разработка шельфа Черного моря реальна, но в ближайшее время невозможна. В первую очередь, из-за вопроса безопасности, ведь значительная часть шельфа находится под незаконным контролем Российской Федерации. Конечно, на отдельных участках, по образцу участка "Дельфин", конкурс на разработку которого в свое время выиграла как раз американская компания, вполне могут быть привлечены если не главные, то средние и малые американские компании. Но высокая степень рисков все равно делает это крайне сложным процессом", - сообщил "Апострофу" директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Играет ли Банковая на стороне Пинчука?

В то же время призывы Зеленского об отмене пошлины на продукцию сталепрокатной промышленности скрывают за собой нечто гораздо большее, чем просто стремление Киева добиться какой-то экономической выгоды. Не секрет, что главный игрок в этой сфере - олигарх Виктор Пинчук, а его отношения с частью американского истеблишмента, мягко говоря, крайне непростые. По мнению экспертов-международников, такое откровенное лоббирование бизнес-интересов Пинчука со стороны Зеленского может не слишком положительно сказаться на отношениях Украины и Штатов.

"Информация о том, что Виктор Пинчук по вопросам лоббирования своих интересов в США контактировал с представителями команды Трампа, уже публиковалась в американских СМИ. Но такая коммуникация для Виктора Пинчука как минимум несколько необычна. Ведь не секрет, что он в американской политике ориентирован на Демократическую партию США. И то, что озвучил Зеленский, является свидетельством того, что он близок к Виктору Пинчуку - недаром же ряд кадровых назначений украинской власти были из окружения Пинчука. А вот американская позиция, особенно республиканцев, к Пинчуку, как и к Коломойскому, очень критична. И в этом контексте заявления Зеленского трудно воспринимать положительно. Особенно учитывая то, что системная коммуникация с республиканцами для украинского истеблишмента является серьезной проблемой", - рассказал "Апострофу" политический консультант Ярослав Божко.

В целом, итоги переговоров между президентом Зеленским и госсекретарем Помпео оставляют после себя гораздо больше вопросов, чем ответов. Сложные политические аспекты отношений Украины и США не получили какой-то развязки. Более того, перспективы прямых контактов между Белым Домом и Банковой становятся туманными. Зато экономические вопросы, которым уделили несколько больше внимания, выглядят весьма неоднозначными. Инициатива Черноморского шельфа хоть и претендует на креатив в стиле Зе-команды на подобии заявлений об инвестиционных няньках в Давосе, имеет абсолютно слабые перспективы реализации. Еще хуже выглядят попытки продвижения интересов олигархов у не слишком благосклонных к ним республиканцев.