Излечимый буллинг: как преодолеть пропасть между мирами детей и взрослых

В очередном выпуске еженедельной рубрики на "Апострофе" писатель Любко Дереш делится впечатлениями от встречи с учителями, посвященной теме буллинга. Сложный мир детей сегодня включает в себя все, кроме одного - уважения.

В четверг, 28 марта, в "Художественном Арсенале" состоялась встреча посланцев толерантности с киевскими учителями и педагогами под названием "Взаимоуважение как основа противодействия буллингу". Посланцы - то есть, мы с Павлом Вышебабой - сами пережили травлю в детстве, поэтому разговор был искренним и максимально приближенной к реалиям.

Что значит быть посланником толерантности? Боюсь, это не значит иметь квалификацию психолога или фасилитатора. Скорее, посланник толерантности - это человек, который смог выработать из своего негативного опыта дискриминации, унижения и других неприятностей жизнеутверждающую и гуманистическую основу для жизненного успеха.

Примером преодоления вызовов судьбы является мой друг - Павел Вышебаба. Известный эко- и зоозащитник, первый ресторатор в Украине, который открыл полностью веганское кафе, лидер успешного музыкального коллектива, а также известный общественный деятель и заботливый отец - таким я знаю Павла сегодня. Поэтому, когда на встрече с учителями он рассказал о собственном опыте буллинга - мне было сложно поверить, что он говорит о себе.

Павел родом из Краматорска. Ножи-"бабочки", пневматическое оружие, наркотики - от клея до шприцов под школой - а также различные преступления, среди которых даже убийства - вот будни его школьного окружения. Будучи человеком с инвалидностью (у Павла врожденное косоглазие и слабое зрение на один глаз), он ежедневно ощущал на себе издевательства одноклассников. Не имея возможности выделиться успехами в учебе или в спорте, без друзей, он был, кажется, обречен на то, чтобы ожесточиться, утратить веру или стать таким, "как все".

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В затруднительной ситуации Павла спасла его учительница. Она посоветовала ему стать лучшим в том, что ему нравится делать, и Павел для этого выбрал себе чтение. Скоро он стал самым начитанным ребенком в школе - в школьной библиотеке практически не осталось книг, где бы в читательской карточке не значилось его имени. Это помогло Павлу успешно поступить в университет на журналистику, а дальше получить красный диплом. Как писатель, я не могу насытиться непревзойденной манерой Павла формулировать мысли - воздушно, глубоко, ясно, без академической тяжести, проникновенно, остроумно, искрометно. Ощущаются все те сотни книг, которые он прочитал, сидя без друзей у себя в Краматорске.

История Павла - один из жизненных примеров, которые мы привели на встрече, желая показать то, как ребенок с помощью чуткого внимания старшего может преодолеть травму школьного травли. По данным ЮНИСЕФ, 67% детей в Украине до 17 лет сталкиваются с проблемой буллинга, 24% (каждый четвертый!) является жертвой буллинга, а 48% (половина!) никому не рассказывали об этих случаях. Последняя цифра сигнализирует о критичности ситуации больше всего. Она демонстрирует целую пропасть недоверия, которое существует между миром детей и миром взрослых.

Отношения доверия - семейные отношения, отношения в рабочем коллективе или в школе - являются, по выражению одного духовного лидера, той страховочной сеткой, которая ловит человека (или, в частности, ребенка) в трудных ситуациях - а споткнуться и упасть может каждый. Когда "сетка" разрушена - кто остановит нас от неправильных поступков?

Кризис доверия - один из факторов, который делает школьный буллинг трудно излечимым, а проблемы детей - глубоко скрытыми от глаз взрослых. Одна из участниц встречи, учительница английского языка из гимназии возле Киева, рассказала о терроре, который устраивают дети 12-13 лет, угрожая выложить в сеть интимные фотографии своих одноклассников или одноклассниц. Впрочем, и наличие подобных фотографий, и искусство шантажа, которое с легкостью открывают для себя подростки, вступая в мир "взрослых" отношений - угроз и запугиваний - не должны нас удивлять. Хотя родители часто не имеют представления, чем на самом деле живет их ребенок, ситуация все же предсказуема - мы слишком долго игнорировали тот факт, что перед нами не кукла, которая должна выполнять наши приказы, а живая, полноценная личность. Ломая ребенка, пренебрегая его мыслями, чувствами и желаниями, отдаляя от себя или, наоборот, терроризируя своим "любящим" (и очень требовательным) вниманием, мы, наконец, прерываем с ним живую связь и помогаем ребенку сформировать собственный, самодостаточный мир с всеми "взрослыми" атрибутами - сексом, насилием, подлостью - в котором нет места только для одного - собственно, для взрослых.

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Противодействие буллингу должно быть целостным - включать не только работу с детьми, но и с преподавателями и родителями. Однако с какой бы стороны мы не подходили к этому делу - или работая с жертвами агрессии, или с самими агрессорами, или с окружением - фактор отношений во всех случаях является решающим.

Личность не является механизмом и по-настоящему впускает внутрь себя только язык любви. А любовь может возникнуть только там, где есть уважение к границам другого человека, к суверенности его воли - даже если нам кажется, что ни воли, ни границ у данного конкретного существа быть не может в принципе.

В отличие от истории Павла, моя история носила изначально положительный характер. Хотя в своей районной школе я тоже успел почувствовать, что такое травля, сопротивлялся ей, как мог (находя радость в том же чтении), все же поворотным моментом в моей жизни стало вступление во Львовский физмат лицей. Что меня поразило там больше всего? Атмосфера уважения и доброжелательности, которой была наполнена это место. К нам, девятиклассникам, обращались на "вы". Меня признавали как личность. Мне позволяли быть "иным", не таким, как все, и я почувствовал, что не могу теперь подвести людей, которые наделили меня кредитом своего доверия. Следуя Гете, преподаватели в лицее видели во мне и моих одноклассниках не то, кем мы были, а то, кем мы могли стать - ибо только такой взгляд позволяет человеку по-настоящему измениться к лучшему.

После нашего выступления в "Арсенале" ко мне подошла, немного стесняясь, воспитательница из детского сада. Она призналась, что даже в детсадах есть проблемы травли. И хотя мы с Павлом, не будучи специалистами, не смогли предложить простого рецепта от буллинга, после встречи она была счастлива. Она услышала главное: любовь, доверие, личность. Воспитательница заверила нас, что мы на правильном пути, но на самом деле думаю, это как раз она нашла подтверждение своего интуитивного ощущения, что именно любовь, доверие и уважение к личности - то, что внутренне откликается каждому человеку - и является тем путем, что приводит к успеху, и по которому пройти может каждый.