Хипстер на бирюзовой волне: как стать лидером общественной эволюции

В очередном выпуске еженедельной рубрики на "Апострофе" писатель Любко Дереш рассуждает об эволюции гражданского общества и новой, "объемной" толерантности.

В середине 2000-х подъем левых в Латинской Америке получил в прессе точное название - "розовый прилив": мол, речь идет о возвращении к коммунистическому "красному", но в этот раз - более умеренно и не так концентрированно.

Однако уже в середине 2010-х "розовый прилив" в Латинской Америке спал, зато пришла следующая волна, которую назвали "консервативной" - или "голубым приливом". Сюда исследователи отнесли смену на правых и крайне правых лидеров стран Южной Америки (почти весь континент кроме Боливии, Венесуэлы и небольших Эквадора и Уругвая, сейчас "синий") также - приход Дональда Трампа в США; также - подъем правого популизма и нео-национализма в Европе. Вражда по отношению к иммигрантам, исламофобия, неприязнь к Китаю, евроскептицизм и националистическое сопротивление политике глобального либерализма - вот основные характеристики "голубого прилива", который сегодня является одной из самых мощных сил в западной политике.

Примечательно, что эта "цветная политология" неожиданно точно совпадает с цветами, которые используют для обозначения уровня развития сознания в популярной теории спиральной динамики, созданной еще в 1970-х на основе разработок американского психолога Клэра Грейвза. К развитию этой теории приложилось немало ученых, среди которых - известный американский философ Кен Уилбер. В Украине тему спиральной динамики представил в книге "Разноцветный менеджмент" исследователь Валерий Пекарь. Согласно этой теории, человеческое сознание развивается "по спирали", постепенно вырастая из одной системы ценностей к другой, причем высшие ступени развития включают в себя низшие, не отрицая их, а принимая как свои корни. Различные парадигмы мышления в этой теории обозначаются разными цветами. Соответственно, за разными типами мышления стоят различные типы общественного строя.

Например, "красный" образ мышления - это, в основном, авторитарные системы управления, основанные на праве силы и харизме (что удивительно точно характеризует диктаторов и сильных лидеров "розового прилива", которые "отбеливают" свои "красные" автократии популистскими обещаниями процветания).

"Синий" - это на ступень выше красного уровня сознания, для которого важны порядок, иерархия, выполнение правил для общего блага. Это - путь единой Правды (национальной, религиозной, геополитической), за пределами которой - Содом и Гоморра. Согласитесь - тоже достаточно точная характеристика современных консервативных моделей.

В целом же современный глобализированный мир существует где-то между "оранжевым" (выше синего) и "зеленым" (выше оранжевого) уровнями: оранжевый является воплощением ценностей капиталистической прагматики и жесткой деловой конкуренции (вспомним Айн Рэнд с ее книгой "Атлант расправил плечи"), а зеленый - либеральным миром равных прав и возможностей.

Интрига последних шести лет кризисов и политических эскапад - это мировой кризис "зеленого" уровня, который своим поверхностным, умышленно постмодернистским уравниванием меньшинств и большинства, фактов и конструирования породил ситуацию пост-правды. Он создал все возможности для ренессанса давно уже, вроде бы, пройденного национализма - уже не "синей", а изрядно разбавленной "голубой" волны консерватизма. С точки зрения спиральной динамики, консервативная волна является ничем иным, как "бичом Божьим" для либералов "зеленого" уровня и попыткой призвать их взяться за ум.

В предыдущих статьях мы писали (и это справедливо как для Украины, так и для всего мира), что формирование атмосферы взаимного уважения и терпимости, при которой только и возможны мир, благополучие и устойчивое развитие, является системным вызовом - речь идет не только о том, чтобы ввести новые законодательные акты или уголовное наказание за этническую, расовую и другие формы дискриминации. Речь идет о том, чтобы перестроить ментальность общества на культурном и ценностном уровне - иначе говоря, помочь ему "перерасти" собственные слабости. Попытки сделать это нормативно, навязывая толерантность "сверху вниз", как это происходит в США и Европе, несмотря на благие намерения, наталкивается на существенную реакцию сопротивления. Не означает ли это то, что стоит в принципе отказаться от идеи мирного сосуществования различных культур, этносов, религий?

Конечно, нет. С точки зрения интегральной теории Кена Уилбера (которая переняла многие аспекты спиральной динамики Грейвза), "кризис толерантности" в современном мире - это результат стараний "зеленых" либералов, которые вместо того, чтобы вобрать в себя лучшие достижения предыдущих уровней (как обычно и случается, естественно, в "цветной" эволюции), решили оспорить их и рассматривать исключительно как формы угнетения основ либерализма и демократии, отвергая их уникальное внутреннее содержание. Иначе говоря, сторонники "зеленой" парадигмы попытались рассматривать весь мир таким, что живет не собственными самобытными ценностями, а искаженным пониманием ценностей самих "зеленых").

В своей новой книге "Идентичность и политика ресентимента" известный политолог Фрэнсис Фукуяма указывает, что политика идентичности, которая стала кульминацией застывания в развитии "зеленого" уровня сознания - назовем это "зеленым застоем" - вместо ожидаемого примирения привела к нежелательным последствиям: она еще больше фрагментувала общество (ведь теперь каждая социальная группа, пусть и самая маленькая и маргинальная, чувствует себя отдельной, отделенной от остального общества). Теневой стороной политики идентичности стало представление о том, что включение одних должно обязательно приводить к исключению других (например, дополнительные преимущества для чернокожего населения порождают ощущение неполноценности среди белого населения и т.д.).

Сосредоточенность на собственной персональной идентичности, отмечает Фукуяма, привела в целом к уходу от универсального понимания человеческого достоинства. На политическом же уровне фокус на собственной "исключительности" подтолкнул мир к политике ресентимента - культивирование чувства неприязни к тем, кто привел "мою" нацию (расу, религиозное сообщество, гендер) в упадок. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в 2017 году заявил, что его избрание в 2010-м было выражением желания венгерской нации найти потерянное достоинство: "Мы, венгры, тоже решили, что хотим вернуть себе нашу страну, хотим вернуть себе самоуважение и вернуть себе будущее". Конечно, он в своих потребностях сегодня не одинок, и Европа входит в рискованную фазу возможного пересмотра границ.

Безусловно, ценности "зеленого" уровня, с его демократизмом, инклюзивностью, поддержкой слабых, нельзя отрицать. Они нужны и важны. Но теперь, когда пришел голубой консервативный прилив, что делать нам, гражданам? Ведь, кроме порядка, иерархичности, урегулированности, такой "голубой" тип сознания несет грязную "коричневую" пену - ксенофобию, милитаризм, протофашистские настроения, проникающие в политику, культуру, сферу общественного функционирования.

Эволюция должна двигаться дальше. Но как? Государства сегодня - достаточно закостенелые и неповоротливые в своих шагах и часто действуют не на опережение (в плане общественного проектирования), а на узаконивание или коррекцию тех движений, которыми живет общество. Следовательно, слово за сохранение глобальной эволюции сегодня - за гражданским обществом.

Интегральная теория описывает, что более высоким, следующим после зеленого является бирюзовый уровень. Бирюзовый мир способен с пониманием относиться к другим мирам. Зеленый (либеральный) мир считает остальной мир неправильными, незавершенными формами зеленого (то есть, недолиберализм). Тогда как человек бирюзового уровня понимает, что другие миры - это отдельные экосистемы, грубое вмешательство в которые может привести к дисбалансу их сосуществования с другими ценностными мирами.

Что такое бирюзовый мир, на самом деле, известно мало, поскольку он еще не появился. Некоторые исследователи считают, что примером ранне-бирюзового (который иногда называют также желтым, выделяя в отдельную парадигму) является Силиконовая долина и, пожалуй, бородатые хипстеры в коворкингах у нас, в Украине. Маск, Стив Джобс, Марк Цукерберг - позднезеленые / раннебирюзовые лидеры, которые смогли преодолеть ограничения "зеленого либерального застоя". Вместо того, чтобы считать, что "неправы все, кроме нас", они берут лучшие достижения всех предыдущих уровней. Как пишет Валерий Пекарь, раннебирюзовый "говорит с каждым на его языке и способен учиться когда угодно, у кого угодно, все в жизни воспринимая как урок". Если раннебирюзовие лидеры - это лидеры, которые легко переключаются с одной роли на другую, то по-настоящему бирюзовые являются одновременно и целостно всеми своими ролями. Бирюзовый рождается в недрах "глобальной деревни", созданной интернетом и социальными сетями.

Отличие представления о толерантности зеленой и бирюзовой парадигм примерно такое же, как разница между плоскостью и объемом - 2D и 3D. Для первой парадигмы все должны быть равными и жить только по либеральным представлениям. Вторая парадигма понимает, что существуют разные завершенные в себе культурные экосистемы, которые часто не терпят вмешательства в их собственное функционирование. Задачей "бирюзовой" политики толерантности было бы привнесение единого "обезличенного" стандарта для всех членов общества (как, например, это существует сегодня во Франции относительно ношения одежды с выраженными религиозным признакам: не то, что ношение паранджи, тюрбана или рясы - даже разговор о религии на рабочем месте может быть расценен как проповедь и идет вразрез с жестким секулярным "нейтралитетом" государства). Напротив, речь шла бы о построении общества настоящего разнообразия - "бирюзовой" среды, свободно вмещающей в себя другие экосистемы и приветствующей тех, кто готов на эволюционный шаг в сторону "бирюзы" и развития.

Путь бирюзового развития - это не выигрыш-проигрыш. Не обрезание своих прав ради увеличения прав других (как в случае с политикой толерантности сейчас). "Бирюзовые" - мастера стратегии "win-win": я ношу рясу, ты носишь паранджу, но это не проблема, потому что нас объединяют более всеобъемлющие, более универсальные ценности, которые примиряют наши различия.

Один из возможных способов выравнивания нынешнего эволюционного падения в "голубой" прилив - это формирование альтернативной ему (а также либеральному "зеленому") бирюзовой волны. Бирюзовая волна - это появление организаций, сетей, обществ, основанных на бирюзовых ценностях. Первыми и самыми важными ценностями, как пишет о бирюзовых организациях французский исследователь Фредерик Лалу в книге "Открывая организации будущего", для них является самоорганизация, целостность и эволюционная цель.

Уже сегодня в Украине существует немало бирюзовых формаций. Известные общественные организации "Urban space 500", "Odessa Impact Hub", популярный образовательный проект "EdEra", Национальная ассоциация медиаторов Украины - некоторые из них. В конце концов, сотрудничество посланцев толерантности в рамках кампании ПРООН "Respect UA" тоже протекает согласно "бирюзовым" принципам. Бирюзовые украинские работодатели считают, что без таких ценностей как свобода, горизонтальность, ответственность (которые являются частью "бирюзового" евангелие) работать с миллениаламы просто невозможно. Бирюзовые организации активно поддерживают принципы ненасильственной коммуникации, они открыты к спонтанности и легко принимают чужую сторону.

Миллениалы - в частности, современная хипстерская молодежь - без пяти минут бирюзовые. Где-то немного прагматично "желтые", где-то - еще "зеленые", они, тем не менее, лояльны к другим, стараются играть "win-win", имеют большие навыки нетворкинга. Кроме того - они инновационные, эмоционально открыты, видят личность, а не только идентичность. Фактически, социальная задача миллениалов - в том, чтобы перенести опыт бирюзовых организаций из сферы бизнеса в политику, культуру и общественные отношения.

Чего не хватает хипстерам-миллениалам для того, чтобы стать лидерами общественной эволюции? Перенести акцент с самовыражения ("Я") на заботу об обществе ("Мы"). Как только это будет сделано и вчерашние "дети айфонов" поймут свою ответственность за мир вокруг, голубой прилив начнет отступать и разольется тепла "бирюзовая волна".