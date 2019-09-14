Русская весна: приближает ли обмен пленными прекращение войны с Россией

Резонансный обмен пленными между Украиной и Россией потряс украинское информпространство. Это событие - огромный плюс для всех бывших российских пленников, их близких и для всего украинского общества. Но стоит ли воспринимать обмен пленными как огромный прорыв на пути к установлению мира на Донбассе? "Апостроф" попытался найти ответ на этот вопрос.

Обмен пленными, как новый этап мирного урегулирования

В самой формулировке "обмен пленными" уже скрывается смысл, намекающий на скорое завершение войны. Ведь стороны конфликта, которые далеки от компромисса, пленников не отпускают. Но формально никакого обмена пленными не было. В соответствии с реалиями и формальностями международных отношений, произошло "синхронное освобождение задержанных лиц" Украиной и Россией. А значит, как уверяют эксперты, о наступлении качественно новой стадии урегулирования российско-украинского противостояния говорить пока рано.

"Безусловно, определенным образом это событие приближает нас к мирному урегулированию войны. Но никаких гарантий продвижения на этом пути оно не дает. Ведь, если говорить о неуклонном выполнении Минских договоренностей, то там речь идет об обмене "всех на всех". Пока не состоялся именно такой обмен, говорить о новом этапе нет оснований ", - пояснил "Апострофу" политолог, директор Единого координационного центра "Донбасс" Олег Саакян.

"Я считаю, что "обмен пленными" - это одномоментная акция, которая серьезного влияния на решение конфликта на Донбассе не окажет. Потому что политическая конъюнктура в будущем может меняться и не факт, что она будет совпадать с нашими долгосрочными интересами. И я не уверен, что для нас ситуация принципиально улучшилась", - отметил в разговоре с "Апострофом" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Обмен пленными, хотя и стал эмоциональным и положительным событием, но серьезного влияния на развитие стратегии урегулирования конфликта на Донбассе он не имеет. Ведь до этого стороны более двух лет топтались на месте и нет оснований утверждать, что обмен что-то кардинально изменил во взаимных позициях. Хотя есть надежда, что процесс сдвинется с мертвой точки. Ведь главное, что показал обмен - ситуация не является тупиковой", - рассказал "Апострофу" участник боевых действий на Донбассе и освобождения Славянска в 2014 году, полковник Владислав Волошин.

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Появились ли новые аргументы в переговорах с РФ?

Даже если обмен пленными и не стал переломным моментом в деле мирного урегулирования украинско-российской войны, сам пример успешных договоренностей с РФ может сыграть важную роль в дальнейших переговорах. "Процесс поиска путей мирного урегулирования конфликта сегодня напоминает топкое болото. И любая устойчивая точка опоры - такая, например, как успешный обмен пленными - очень важна для последующих сдвигов. Теперь вполне возможны дальнейшие шаги, которые Украина может использовать в свою пользу", - подчеркнул Владислав Волошин.

Впрочем, не стоит возлагать на факт успешного обмена пленниками слишком большие надежды. Ведь суть и механизмы переговорного процесса с участием Украины, России и международных посредников довольно сложные. "Чисто в качестве аргумента в пользу того, что разговоры и конструктивные компромиссы с Россией возможны, прецедент обмена пленными вполне может быть использован. Но как определенный элемент полномасштабного урегулирования, релевантный аргумент для урегулирования конфликта - нет. Хотя об этом и будут, скорее всего, говорить во время предстоящей встречи в нормандском формате", - отметил Олег Саакян.

Очевидной проблемой использования опыта обмена пленными в качестве основы для дальнейших переговоров является то, что до сих пор интересы сторон очень далеки от какой-то общей позиции. "Во встречах в том же нормандском формате заинтересованы все стороны, но каждая при этом отстаивает свое видение будущего. Учитывая то давление, которое оказывалось на Украину непосредственно по проведению этого обмена, нет оснований считать, что он формирует сильную переговорную позицию для нашего государства. Ведь пока предложения заключаются в уступках за счет наших национальных интересов. Их реализация не была бы желательным сценарием для Украины", - убежден Сергей Згурец.

Скоро ли конец войны?

Возвращение украинских пленников пока является едва ли не самым большим успехом новоизбранных украинских властей в деле завершения войны. Но, как узнал "Апостроф", в стратегическом смысле обмен весит не так уж много. Тогда можно ли говорить о том, что мир на Востоке приблизился?

"Новая власть демонстрирует большую заинтересованность и пытается придать свежий импульс переговорам с Россией. Этот потенциал и импульс значительно сильнее, чем был у команды Порошенко. Но следует ли ждать больших успехов - вопрос открытый. Ведь в практическом смысле мы не приблизились к установлению мира. Еще не пройдена ни одна из необратимых точек для мирного урегулирования. Есть только демонстрация доброй воли со стороны Украины и определенная готовность разговаривать со стороны России. Но все эти тенденции могут быть аннигилированы за считанные секунды в случае изменения конъюнктуры", - убежден Олег Саакян.

"Процесс переговоров с РФ за счет личных контактов президентов действительно активизировался. Но это отнюдь не означает, что как-то изменилась концепция России в этом урегулировании, которая предусматривает создание эффективных рычагов контроля над нашей внутренней и внешней политикой. Через интеграцию оккупированных территорий в Украине на российских условиях. А это никак не соответствует нашим интересам. Поэтому вне зависимости от интенсивности контактов президентов, позиция РФ остается неизменной, а значит о прогрессе в переговорном процессе не может идти речь", - отметил Сергей Згурец.

Таким образом, если отбросить хайп вокруг темы обмена пленными с Россией, то в контексте глобальной задачи установления мира на Донбассе Украина получила не так уж и много. Максимум - это аргумент о практической возможности хоть какого-нибудь компромисса на последующих переговорах. В нынешних реалиях переговорного процесса с РФ это имеет небольшое значение. Пока позиция России, прямо противоречащая нашим национальным интересам, не претерпит изменений, переговоры в лучшем случае будут топтаться на месте. А в худшем - мы получим не мир на Донбассе, а фактическое поражение и очень серьезные негативные последствия для будущего нашего государства.