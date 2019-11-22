День памяти жертв голодоморов: какие акции пройдут в Украине 23 ноября

День памяти жертв голодоморов - национальный памятный день в Украине, который приходится на четвертую субботу ноября. В этом году он припадает на 23 ноября.

В этот день по всей территории Украины будут приспущены Государственные флаги и ограничено проведение мероприятий развлекательного характера. Планируется, что в 16:00 в каждом доме и учреждении украинцы зажгут свечи памяти и присоединятся к общенациональной минуте молчания.

В исторических предпосылках введения памятной даты разбирался "Апостроф".

Памятная дата была введена указом президента Украины №1310/98 от 26 ноября 1998 года как "День памяти жертв голодоморов". В 2000 году название было изменено на "День памяти жертв голодомора и политических репрессий". В 2004 году устанавливалось название "День памяти жертв голодоморов и политических репрессий". И наконец, указом президента №431/2007 от 21 мая 2007 года было введено название, которое используется сегодня - "День памяти жертв голодоморов".

Голодоморы в Украине

Такое частое изменение названий можно объяснить научной дискуссией вокруг вопроса о действительном количестве голодоморов в Украине. На сегодня большинство историков склоняются к мысли, что в ХХ веке их было три: в 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годах.



Так, в результате Голодомора 1921-1923 годов погибло около 500 тысяч людей. Причиной трагедии стала печально известная продразверстка, проводимая в рамках политики военного коммунизма. Известно, что в 1922 году из Украины было вывезено 13,5 миллиона тон зерновых. Целью такой политики был геноцид украинского крестьянства, которое не поддерживало коммунистическую власть.



Впрочем, самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов. По итогам судебного дела по факту Голодомора установлено, что количество погибших достигло 3 миллионов 941 тысяч лиц. Потери украинцев в части нерожденных, по данным СБУ, составили 6 миллионов 122 тысячи лиц.

Мемориальная церемония возле памятника жертвам Голодомора в КиевеФото: Getty images



Голодомору предшествовала насильственная коллективизация сельских хозяйств, раскулачивания крестьян, хлебозаготовительная кампания и массовый террор на селе.

На сегодняшний день 15 государств - членов ООН официально признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, еще 10 - осудили Голодомор на официальном уровне как акт уничтожения человечества.

Третий Голодомор произошел в Украине в 1946-1947 годах. Его причиной стала спланированная акция сталинской власти по изъятию остатков зерна у крестьян для оказания помощи "братским народам" из социалистического лагеря и восстановления промышленности. На сегодня точное количество жертв этого Голодомора не установлено. Различные исследователи оценивают, что количество его жертв может быть от 300 тысяч до 1 миллиона.

День памяти жертв голодоморов: мероприятия

Мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов пройдут по всей Украине и во многих странах мира. На территории Украины будет приспущен Государственный флаг и ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.

23 ноября в 15:00 на территории Национального музея Голодомора-геноцида начнутся мероприятия с целью информировать и рассказывать о несправедливых страданиях украинцев в 1932-33 годах.

В 16:00 в каждом доме и учреждении украинцы зажгут свечи памяти и присоединятся к общенациональной минуте молчания.

После минуты молчания украинский историк, доктор исторических наук Виктор Брехуненко в Доме-музее Тараса Шевченко прочтет лекцию "Голодомор как геноцид украинского народа".

23 ноября в 18:30 и 24 ноября в 16:00 киевский театр "Veritas" совместно с Национальным музеем Голодомора-геноцида представят спектакль "КОНТРА", созданный на основе реальных свидетельств очевидцев Голодомора 1932-33 годов. Спектакли пройдут в помещении музея.