Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Резонансное "убийство" под Киевом 53-летней Надежды Головач и ее 31-летней дочери Юлии Зайковской, заказанное бывшим мужем Надежды, получило очень неожиданную развязку.

Как оказалось, силовикам удалось сработать на опережение и, несмотря на изначальные заявления о том, что обе женщины были жестоко убиты, спасти жертв алчного мужчины.

"Апостроф" рассказывает все подробности трагедии, которая оказалась голливудским триллером с неожиданным хэппи-эндом.

Пропали по дороге в Киев

Около 20 часов 17 августа Надежда Головач и Юлия Зайковская выехали на своем авто Toyota Rav4 из Броваров в направлении Киева. Спустя полчаса в пути Юлии пытался дозвонится ее бойфренд, но телефон внезапно перестал отвечать. Мужчина то ли не придал этому внимания, то ли не запаниковал, но обратился в полицию только 18 июля, заявив о пропаже Юлии и ее матери.

Правоохранители публикуют информацию о пропаже женщин, а также предоставляют СМИ их фото, с просьбой помочь с розыском пропавших.

На фоне резонансных убийств в разных областях Украины, в сети сразу же начинают подозревать неладное.

Автомобиль в поле

Спустя сутки полиция нашла брошенный автомобиль Toyota Rav4 в поле под Киевом. Внутри авто были обнаружены личные вещи женщин, документы на машину и водительские права. Также на автомобиле обнаружены отпечатки пальцев и биологические образцы. В сети появляются слухи, что женщины были убиты. Однако достоверных данных об этом нет.



Похищение из-за долгов

Тем временем 20 августа в СМИ появляется информация, что Надежду и Юлию якобы могли похитить из-за долгов, в которые залезла Головач. Об этом говорят броварские бизнесмены, рассказывая, что у Надежды Головач в Броварах имеется гостиничный комплекс.

Убийство из-за раздела имущества

Поздно вечером 20 августа сеть шокирует известие о том, что обе женщины были убиты. Как оказалось, Надежда длительное время занималась в суде разделом имущества со своим бывшим мужем. Когда мужчина понял, что проиграет дело, он сговорился со своей новой женой и заказал убийство бывшей жены и ее дочери. За двойное убийство он заплатил 50 тысяч долларов.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган также сообщает, что исполнители преступления уже задержаны.

Утром 21 июля также появляются фотографии четырех исполнителей убийства.



Эффект Бабченко

Пока в сети начинают горячо обсуждать жестокое убийство из корыстных целей, полиция выдает новую шокирующую информацию: обе женщины живы. Правоохранители провели впечатляющую спецоперацию, поймав исполнителей и заказчика.

Как рассказали в СБУ, они получили информацию о том, что житель Броваров, который является владельцем промышленно-строительной компании, через третьих людей ищет киллера. Мужчина и женщина оспаривали через суд право собственности, в частности на доли в бизнесе, недвижимое и движимое имущество, в том числе частный самолет.

В ходе спецоперации СБУ свела заказчика с "киллером" и провела имитацию убийства, чтобы предоставить заказчику фотодоказательства.

Впоследствии правоохранители задержали заказчика с его новой женой, а также посредника, которому он поручил найти киллера. Помимо этого, задержана и жена посредника, которая знала о готовящемся убийстве.

Против фигурантов дела открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство).