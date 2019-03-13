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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Чемпионат мира по биатлону 2019: календарь и результаты всех гонок

Пидручный завоевал историческое "золото" для Украины

среда, 13 марта 2019, 20:05
Пидручный завоевал историческое "золото" для Украины Фото: biathlonworld.com

В шведском Остерсунде проходит чемпионат мира-2019 по биатлону.

За десять дней биатлонисты разыграют медали в 12-ти гонках - восьми личных и четырех эстафетах.

Сборная Украины представлена в Остерсунде следующими спортсменами:

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко, Виталий Труш

Женщины: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Журавок.

14 марта. В четверг пройдет одиночная смешанная эстафета. Украина выступит в составе Анастасии Меркушиной и Дмитрия Пидручного.

13 марта. Мужскую "индивидуалку" выиграл немецкий ветеран Арнд Пайффер. Вторым финишировал болгарин Владимир Илиев, а бронзу завоевал знаменитый норвежец Тарьей Бе. Украинцы гонку провалили. Дмитрий Пидручный "индивидуалку" пропустил.

12 марта. Праздник пришел на улицу хозяев чемпионата. Индивидуальную гонку выиграла Ханна Эберг. "Серебро" у лидера Кубка мира Лизы Виттоцци, а бронзовую медаль завоевала француженка Жюстин Бреза. Три украинки финишировали в топ-15: Анастасия Меркушина - 10-я; Юлия Джима - 12-я; а Юлия Журавок - 14-я.

11 марта. В понедельник на чемпионате мира выходной.

10 марта. Исторический успех пришел на украинскую улицу. Дмитрий Пидручный сенсационно выиграл гонку преследования - это историческая победа мужского биатлона Украины. "Серебро" завоевал победитель спринта Йоханнес Тингнес Бе, а "бронза" досталась французу Кантену Фийону Майе.

В женском персьюте невероятную победу одержала немка Дениз Херманн. "Серебро" у норвежки Тирил Экхофф, а третьей финишировала Лаура Дальмайер. Анастасия Меркушина отыграла 13 позиций после спринта и финишировала 15-й, а Валя Семеренко прибыла на финиш 38-й.

9 марта. В мужском спринте Украина была очень близка к медали, но Дмитрию Пидручному не хватило 0,3 секунды, чтобы занять третье место. Идеально проведя гонку, он опередил на финише легенду биатлона Мартена Фуркада, заняв четвертое место. Гонку же выиграл норвежец Йоханнес Тингнес Бе, "серебро" у россиянина Логинова, а на 0,3 секунды нашего Пидручного опередил француз Кантен Фийон Майе.

8 марта. В первой личной гонке сезона победу одержала словачка Анастасия Кузьмина. Это первое мировое золото в карьере титулованной биатлонистки. Несмотря на один промах, она ходом уверенно переиграла многих соперниц, которые отстрелялись на "ноль". "Серебро" у норвежки Тандреволд, а "бронзу" выиграла немка Дальмайер. Лучшая из украинок Анастасия Меркушина с одним промахом заняла 28-е место, а следом за ней с двумя промахами финишировала Валя Семеренко.

7 марта. Чемпионат стартовал смешанной эстафетой. Гонку выиграли норвежцы, второе место заняла немецкая команда, а "бронза" - у итальянской сборной. Украина в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Артема Примы и Дмитрия Пидручного заняла седьмое место.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ

Остерсунд, Швеция

Четверг, 7 марта

Смешанная эстафета - видео гонки

1. Норвегия (0+7) - 1:17:41,4
2. Германия (0+9) +13,1 c
3. Италия (0+14) +1:09,6 мин
...7. Украина (0+10) +2:27,2 мин

Пятница, 8 марта

Спринт 7.5 км, Женщины - видео гонки

1. Анастасия Кузьмина (Словакия) (1+0) - 22:17,5 мин
2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия) (0+0) +9,7 с
3. Лаура Дальмайер (Германия) (0+0) +12,6 с
...28. Анастасия Меркушина (Украина) (0+1) +1:17,3 мин
...29. Валя Семеренко (Украина) (2+0) +1:20,0 мин
...54. Юлия Джима (Украина) (0+2) +2:20,6 мин
...76. Вита Семеренко (Украина) (2+2) +3:05,6 мин

Суббота, 9 марта

Спринт 10 км, Мужчины - видео гонки

1. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) (0+1) - 24:37,6 мин
2. Александр Логинов (Россия) (0+0) +13,7 с
3. Кантен Фийон Майе (Франция) (0+0) +16,5 с
4. Дмитрий Пидручный (Украина) (0+0) +16,8 с
...42. Руслан Ткаленко (Украина) (0+1) +2:02,4 мин
...81. Артем Тищенко (Украина) (0+2) +3:21,3 мин
...94. Виталий Труш (Украина) (1+2) +4:15,5 мин

Воскресенье, 10 марта

Гонка преследования 10 км, Женщины - видео гонки

1. Дениз Херрманн (Германия) (0+0+2+0) - 31:45,9 мин
2. Тирил Экхофф (Норвегия) (0+0+2+0) +31,4 с
3. Лаура Дальмайер (Германия) (0+0+1+0) +31,6 с
..15. Анастасия Меркушина (Украина) (0+2+2+0) +2:51,7 мин
...38. Валя Семеренко (Украина) (3+1+1+1) +4:56,8 мин
Юлия Джима не стартовала

Гонка преследования 12.5 км, Мужчины - видео гонки

1. Дмитрий Пидручный (Украина) (2+0+0+0) - 31:54,1 мин
2. Йоханнес Тингнес Бе (Норвегия) (0+1+1+3) +8,3 с
3. Кантен Фийон Майе (Франция) (2+0+0+1) +17,7 с
...38. Руслан Ткаленко (Украина) (0+2+0+0) +3:01,8 мин

Вторник, 12 марта

Индивидуальная гонка 15 км, Женщины

1. Ханна Эберг (Швеция) (0+0+0+0) - 43:10,4 мин
2. Лиза Виттоцции (Италия) (0+0+0+0) +23,6 с
3. Жюстин Бреза (Франция) (0+0+1+0) +32,5 с
...10. Анастасия Меркушина (Украина) (0+0+0+1) +2:04,6 мин
...12. Юлия Джима (Украина) (0+0+0+0) +2:28,6 мин
...14. Юлия Журавок (Украина) (0+0+0+0) +2:33,5 мин
...36. Валя Семеренко (Украина) (0+0+1+2) +4:22,2 мин

Среда, 13 марта

Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины

1. Арнд Пайффер (Германия) (0+0+0+0) - 52:42,4 мин
2. Владимир Илиев (Болгария) (0+1+0+0) +1:08,7 мин
3. Тарьей Бе (Норвегия) (0+1+0+0) +1:09,1 мин
...59. Виталий Труш (Украина) (0+1+1+0) +7:59,6 мин
...65. Руслан Ткаленко (Украина) (0+3+0+3) +8:48,4 мин
...69. Сергей Семенов (Украина) (2+1+0+3) +9:22,1 мин
...83. Артем Тищенко (Украина) (1+2+1+3) +11:26,8 мин

Четверг, 14 марта

17:10 Одиночная смешанная эстафета

Суббота, 16 марта

14:15 Эстафета 4х6 км, Женщины

17:30 Эстафета 4х7.5 км, Мужчины

Воскресенье, 17 марта

14:15 Масс-старт 12.5 км, Женщины

18:00 Масс-старт 15 км, Мужчины

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