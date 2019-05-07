You'll never walk alone: как "Ливерпулю" устроить футбольный ад "Барселоне"

Во вторник и среду, 7 и 8 мая, пройдут ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов. "Ливерпуль" попытается осуществить камбэк в игре с "Барселоной", а "Аякс" постарается не растерять преимущество в один мяч, добытое в выездном матче с "Тоттенхэм Хотспур". Своими мыслями об ответных полуфинальных матчах Лиги чемпионов с "Апострофом" поделился футбольный журналист, заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов.

ЛИВЕРПУЛЬ - БАРСЕЛОНА (первый матч 0:3)

Мы помним прошлогодние поединки "Ромы" и "Барселоны", когда итальянцам удался схожий камбэк ("Барселона" выиграла первую игру со счетом 4:1, но в ответной встрече уступила со счетом 0:3, - "Апостроф"), поэтому объективно ничего нереального в этом нет. Но такие чудеса два года подряд с "Барселоной" не случаются, во-первых.

Во-вторых, у "Ливерпуля" не будет Салаха, а у "Барселоны" будет Месси (герой первой игры, забивший два мяча, - "Апостроф"). Как сказал один из тренеров, как можно ставить против "Барселоны", если за нее играет Месси.

Поэтому реальных шансов у "Ливерпуля" я не вижу, хотя "Ливерпуль" прекрасно играет дома – как в чемпионате Англии, так и в Лиге чемпионов.

Англичанам могут помочь свои трибуны и You'll never walk alone, но, честно говоря, против Месси не попрешь.

АЯКС - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР (первый матч 1:0)

Я бы не считал шансы "Аякса" слишком большими. Да, конечно, "Аякс" является фаворитом, но "Тоттенхэм" будет сражаться. Вернется Сон после дисквалификации.

К тому же, "Аякс" в этой Лиге чемпионов намного лучше играет в гостях, чем дома. Правда, счет первого матча будет вынуждать "Тоттенхэм" атаковать, а "Аякс" в контратаках силен.

Мне все-таки кажется, что "Аякс" будет в финале – надеюсь на это. Но если сравнивать с тем же "Ливерпулем", то у "Тоттенхэма", конечно же, шансов больше – но их меньше 50 процентов.

Большой плюс для англичан, что выйдет Сон – это скорость и умение реализовывать шансы. Фактически в первом матче "Тоттенхэм" действовал без сильного форварда. Льоренте, игравший в первом матче, уже в слишком преклонном возрасте, да и скоростью он никогда не отличался. К тому же, в последнее время он перестал быть забивным форвардом. Сон по сравнению с Льоренте сейчас гораздо сильнее.