За рамками разумного футбола: почему Ливерпуль уничтожил Барселону

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов "Ливерпуль" сотворил футбольное чудо, разгромив "Барселону" со счетом 4:0 после поражения 0:3 на "Камп Ноу". Своим мнением о суперматче на "Энфилде" с "Апострофом" поделился футбольный журналист, главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.

ЛИВЕРПУЛЬ - БАРСЕЛОНА - 4:0 ВИДЕООБЗОР

Мы увидели абсолютное безумие. Многие шутят: что нужно сделать, чтобы пройти в Лиги чемпионов "Барселону"? Проиграть первый матч 0:3. В общем то и все.

Это совершенно не тактический урок, а сплошная ода, песнь, гимн в честь характера, воли, немножко везения и хорошего вратаря. Голкипер "Ливерпуля" Алисон сыграл выдающуюся роль в камбэке, потому что удержал команду в игре в первом тайме, благодаря чему и произошло чудо второго тайма.

Не считаю нужным анализировать какие-то тактические концепции. Возможно, можно поговорить о заменах. Но "Ливерпуль", который сыграл без троих игроков основы (Салаха, Фирмино и Кейта), проходит "Барселону", забивая ей четыре безответных мяча – это нечто несусветное, находящееся за рамками разумного футбола. Это то, что можно воспевать, но нельзя разложить по законам футбольной математики.

Самое удивительное, что в современном футболе подобные отыгрыши почему-то участились. Когда-то подобными камбэками баловался мадридский "Реал", но в Кубке УЕФА, а в Кубке чемпионов раньше это было редкостью. Да, было 0:3, 3:0 с участием "Барселоны" в полуфинале Кубка чемпионов 1986, когда они играли со шведским "Гетеборгом" и совершенно незаслуженно прошли дальше по пенальти. А в последнее время, когда мы вспоминаем "Барселона" – ПСЖ (0:4, 6:1), "Рома" – "Барселона" (1:4, 3:0), то начинаешь думать либо о вмешательстве в футбол каких-то высших потусторонних сил, хотя в заговор букмекеров на подобном уровне я не верю (это невозможно организовать), либо о каком-то сверхъестественном проклятии, которое посетило "Барселону". Считаю, что три года тому каталонцы незаслуженно прошли ПСЖ с помощью арбитража.

И в прошлом году "Роме" удалось то, во что никто не верил. Тогда в воротах римлян стоял тот же Алисон. Я бы здесь усматривал параллель – какие чудеса может натворить классный голкипер.

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Стоит обратить внимание на то, что этим летом "Ливерпуль" потратил около 200 миллионов фунтов на усиление команды, создав глубину состава. Если бы команда этого не проделала, сейчас бы играли выпускники академии, потому что был бы невыносимый кадровый голод. То есть Клопп сумел убедил хозяев клуба распахнуть карманы и серьезно укрепить команду. И это в определенной степени сказалось, потому что у "Ливерпуля" появилась глубина состава и сильный голкипер. Если бы в воротах был Кариус, то все закончилось бы кариесом еще в первом тайме.

Что касается первого матча, в котором "Ливерпуль" не заслужил столь крупного поражения, то сам Юрген Клопп абсолютно адекватно сказал: "В первом матче мы не заслужили 0:3, а в ответном матче "Барселона" не заслужила 0:4". Это абсолютно адекватная оценка. Но дело в том, что футбол такая игра, где очень часто все балансирует на грани "момент туда – момент сюда". Реализация одного отдельно взятого момента зачастую решает исход встречи, в то время как нереализация момента поворачивает матч в совершенно другом направлении. В первом тайме "Барселона" имела 4-5 моментов, когда Алисон очень серьезно выручил "Ливерпуль". Точно так же "Ливерпуль" имел достаточно моментов на отрезке с 45 по 60 минуты первого матча, чтобы повернуть результат в свою пользу.

Месси? Он не был слишком плох – и создавал моменты для партнеров, и сам их имел, но в этот раз он нарвался на необоримую силу в лице бразильского голкипера.

Что будет с Барселоной

Перед ответным матчем президент каталонцев Жозеп Мария Бартомеу говорил, что в любом случае "Барселона" перестраивается и готовится к тому времени, когда Месси не будет в команде. Более того, в "Барселоне" прекрасно понимают, что сейчас в команде нет исполнителей уровня Хави и Иньесты и все время их пытаются кем-то заменить. Поиск ведется непрерывно.

"Барселона" уже подписала контракт с Френки де Йонгом (полузащитник "Аякса"), а если у него все задастся, то это усиление на ближайшие 10 лет. "Барселона" уже подписала контракт с защитником Жан-Клером Тодибо. То есть "Барселона" ведет постоянную перестройку состава.

Поэтому я не верю, что в "Барселоне" произойдет какая-то революция. Я даже не думаю, что Эрнесто Вальверде отправят (в отставку), потому что он выиграл чемпионат Испании, и имеет все шансы выиграть еще и Кубок Короля. А если сейчас выставить Вальверде, то нужно выгонять того же Гвардиолу из "Манчестер Сити" – он ведь тоже не дает результат в Лиге чемпионов.