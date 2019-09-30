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​Что происходит с курсом доллара в Украине: свежий курс валют

понедельник, 30 сентября 2019, 09:26
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Фото: rbc.ua

На 30 сентября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне: 2408,2809 грн за $100; 2633,4552 грн за 100 евро.

На 27 сентября Национальным банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют: 2418,6956 грн за $100; 2645,5692 грн за 100 евро.

Таким образом, курс доллара за выходные упал на 10 копеек, а курс евро - на 12.

О перспективах падения гривны читайте в материале "Апострофа" - Курс гривны на осень: будет рост доллара, но есть нюансы.

Чтобы узнать, почему несмотря на укрепление гривны в последние месяцы цены на товары в Украине продолжают расти, читайте материал "Апострофа" - Почему цены в Украине не падают вслед за долларом.

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