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Кто возглавит партию "Слуга народа" на выборах в Раду: у Зеленского назвали имя

среда, 22 мая 2019, 21:28
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Партию "Слуга народа" может возглавит спикер команды президента Украины Владимира Зеленского, Дмитрий Разумков.

Такое мнение выразил замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка, пишут "Украинские новости".

"Я думаю, что Дмитрий Разумков может возглавить наши списки", - сказал он.

Ранее партию "Слуга народа" возглавлял Андрей Богдан, который 21 мая был назначен главой Администрации президента.

Как известно, 21 мая Зеленский распустил Верховную Раду и назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля 2019 года.

При этом Зеленским были озвучены ряд важных предложений по выборам в парламент. В частности, это отмена мажоритарки и снижение проходного барьера до 3%.

Однако Верховная Рада на внеочередном заседание провалила голосование по этим вопросам.

Подробнее о том, к чему приведет решение Владимира Зеленского распустить Раду, читайте в материале "Апострофа": Роспуск Верховной Рады: перезапуск старой системы или новый кризис в Украине.

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