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Верховная Рада избрала нового главу СБУ: результаты голосования

четверг, 29 августа 2019, 19:40
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Новым главой Службы безопасности Украины (СБУ) стал Иван Баканов.

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Соответствующее решение в четверг, 29 августа, приняла Верховная Рада Украины.

Его кандидатуру поддержали 319 нардепов.

"Служба безопасности Украины должна стать технологической, быстрой и прочной", - сказал Баканов, выступая перед народными депутатами.

По его словам, СБУ будет реформирована, и за полтора месяца планируется внести на рассмотрение парламента новый закон. Глава ведомства считает, что важным элементом реформы должно быть устранение деструктивной конкуренции между правоохранительными органами.

Стоит отметить, что до голосования за кандидатуру Баканова Верховная Рада уволила с должности главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Данное решение поддержали 333 депутата.

Как известно, Иван Баканов - родом из Кривого Рога и вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским жил в одном подъезде.

В 2013 году Баканов стал руководителем ООО "Квартал 95", а затем - руководителем ООО "Студия Квартал-95". На имя Ивана Баканова зарегистрированы компании ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал-95". Он был также главой предвыборного штаба Зеленского, когда тот был кандидатом в президенты.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что народные депутаты проголосовали за назначение на должность председателя Верховной Рады Украины кандидата от фракции "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.

Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук.

На должность министра обороны назначили Андрея Загороднюка.

Также Верховная Рада Украины назначила министром иностранных дел Вадима Пристайко.

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